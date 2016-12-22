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СМИ узнали о возможном вхождении экс-президента «Роснефти» в ее капитал
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СМИ узнали о возможном вхождении экс-президента «Роснефти» в ее капитал
Бизнес, 03:41
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СМИ узнали о возможном вхождении экс-президента «Роснефти» в ее капитал
Бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов может стать ее миноритарием, узнала газета «Ведомости». Это, по данным источников издания, может произойти в случае, если подконтрольные Худайнатову ННК и China Energy войдут в QHG Oil

У сингапурской компании QHG Oil Ventures может появиться новый акционер. Об этом газете «Ведомости» сообщили источник, близкий к нынешним владельцам QHG Oil, близкий к покупателям собеседник, а также российский чиновник.

Единственным активом этой компании в настоящий момент являются приватизированные ею 19,5% «Роснефти». Теперь же, по данным источников газеты, в капитал QHG Oil может войти совместное предприятие (СП) China Energy и Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова. До 2012 года он был президентом «Роснефти».

Как пояснил один из собеседников «Ведомостей», в данный момент рассматривается возможность проведения QHG Oil дополнительной эмиссии. СП ННК и China Energy ее должно будет выкупить. Однако какую долю оно получит в сингапурской компании и каковы будут доли в самом СП, источники издания не уточняют.

По словам одного из них, «ННК может войти в СП активами, а China Energy — деньгами». При этом, вложит ли Независимая нефтегазовая компания в СП все свои ценные бумаги или в нем будет участвовать только одна из компаний, входящих в ННК, собеседники «Ведомостей» пояснять отказались. О сделке, как сообщили газете, может быть объявлено во время визита президента России Владимира Путина в Китай, 3 сентября.

Как уточнил газете аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук, China Energy может выступить в этой сделке как стратегический инвестор. Активы ННК, в свою очередь, по его мнению, позже могут быть проданы самой «Роснефти». Если для сделки правильно оценить активы ННК, Худайнатов, как добавил Полищук, может вернуться в «Роснефть» акционером.

РБК направил запрос Худайнатову. Представители Glencore и «Роснефти» комментировать информацию о новом акционере QHG Oil «Ведомостям» отказались, в China Energy и QIA газете не ответили.

Ранее, 18 августа, «Ведомости» со ссылкой на двух российских чиновников, а также на источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, сообщили о том, что «Роснефть» и китайская энергетическая компания «Хуасинь» (CEFC) ведут переговоры о создании совместного предприятия. Ему, по данным собеседников издания, должна быть передана часть розничного бизнеса российской компании и активы ННК.

Худайнатов, комментируя РБК эти сообщения, назвал их «бредом, чушью и провокацией». По его словам, он «никак не участвует» в этих переговорах и в настоящий момент не имеет никаких отношений с «Роснефтью». «ННК работает с различными китайскими компаниями, но с CEFC пока нет», — добавил он.

Авторы: Евгения Маляренко, Алина Фадеева.
Теги: ННК , Эдуард Худайнатов , "Роснефть" , China Energy
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