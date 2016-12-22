Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,86 57,46 EUR Нал. 68,09 67,55 USD Бирж. 57,65 +0,10 EUR Бирж. 67,80 +0,20 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5710,23 -163,17 ММВБ 2061,79 -0,10% РТС 1127,03 -0,36% Brent 58,17 +1,47% DJIA 23479,30 +0,88% Nasdaq 6604,89 +0,27% FTSE 7526,54 +0,03%
АЛРОСА списала из-за аварии на руднике «Мир» 9 млрд руб.
Лента новостей
Улицу в Москве назвали в честь Эльдара Рязанова 19:44, Общество Тюрьма и мир: как система ФСИН может стать полезной людям и экономике 19:27, Мнение Борис Титов попросил Медведева ускорить принятие закона о киосках 19:24, Бизнес Владелец «Настюши» получил предложение продать бизнес за 10 тыс. руб. 19:23, Бизнес Саакашвили поселился в палатке в центре Киева 19:20, Политика В Иране приговорили к смертной казни причастного к убийству физиков 19:16, Общество США продлили режим смягчения санкций в отношении Белоруссии 19:10, Политика В Росгвардии заявили о нехватке денег на перевод ОМОНа на военную службу 18:57, Общество «Лаборатория Касперского» рассказала о новом вирусе Bad Rabbit 18:55, Общество Россия наложила вето на резолюцию СБ по расследованию химатак в Сирии 18:51, Политика Роскомнадзор заявил об ответных мерах на притеснения СМИ за рубежом 18:47, Политика ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы 18:36, Финансы Саудовская Аравия построит на берегу Красного моря город за $500 млрд 18:31, Бизнес От Киркорова потребовали 15 млн руб. за плагиат песни в исполнении Далиды 18:22, Общество Продавцы топлива попросили Путина «навести порядок» на рынке 18:15, Бизнес Холодный процент: как изменились ставки по валютным вкладам в октябре 18:08, Деньги В Москве осудили устроившего драку на рейсе Москве — Анталья пассажира 18:06, Общество В Ярославле напечатали жилой дом на 3D-принтере 17:47, Недвижимость В аэропорту Петербурга экстренно сел летевший в Лос-Анджелес самолет 17:43, Общество Бизнесмен получил срок за хищения при закупке кондиционеров для СКР 17:36, Общество Суд отклонил иск «Трансстроя» к Росавиации на 4,1 млрд руб. 17:36, Бизнес В Госдуме предложили защитить российских дизайнеров 17:34, Бизнес Наследник саудовского короля заявил о возврате страны к умеренному исламу 17:26, Политика Адвокат заявил о снятии на Украине части обвинений с Януковича 17:25, Политика Бывший тренер «Зенита» назвал шоком резкое изменение лимита на легионеров 17:22, Спорт Генпрокуратура прокомментировала планы Навального участвовать в выборах 17:20, Политика Раненная экс-майором Евсюковым потребовала пересмотреть ее иск к Минфину 17:19, Общество Экс-сотрудник «ВКонтакте» Розенберг и «Телеграф» пошли на мировую 17:07, Технологии и медиа
АЛРОСА списала из-за аварии на руднике «Мир» 9 млрд руб.
Бизнес, 19:46
0
АЛРОСА списала из-за аварии на руднике «Мир» 9 млрд руб.
Из-за аварии на руднике «Мир» АЛРОСА пришлось списать 9 млрд руб., следует из ее отчетности. Ранее президент компании Сергей Иванов оценивал ущерб от аварии в 10–12 млрд руб.
Алмазный карьер «Мир» (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

АЛРОСА во вторник, 24 октября, опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2017 года по российским стандартам (РСБУ). Статья «Прочие расходы» за этот период выросла вдвое, до 31,4 млрд руб. Отчасти это связано со списаниями из-за аварии на руднике «Мир», которая произошла в начале августа, объяснил РБК представитель алмазодобывающей компании.

В третьем квартале 2017 года объем списаний основных средств, утраченных из-за аварии на руднике «Мир», составил 9,15 млрд руб., заявил РБК представитель АЛРОСА.

​Авария ​на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа из-за прорыва воды. В этот момент под землей находился 151 шахтер. 143 человека удалось поднять на поверхность, остальных не нашли. Один из поднятых шахтеров скончался от полученных травм в больнице. Поисково-спасательные работы были прекращены 26 августа из-за угрозы дальнейшего затопления, а рудник «Мир» был остановлен.

В начале октября президент АЛРОСА Сергей Иванов оценил ущерб от этой аварии примерно в 10–12 млрд руб.

«Закурили трубку мира»: как живут в алмазной столице России Еще 12 фото
Фотогалерея

Под влиянием этих списаний, а также других факторов АЛРОСА в январе—сентябре вдвое​ снизила чистую прибыль по РСБУ — до 51 млрд руб., говорится в сообщении АЛРОСА. Увеличение объемов реализации алмазов в физическом выражении стало причиной роста показателя себестоимости продаж, заявил вице-президент компании по экономике и финансам Алексей Филипповский, слова которого приводятся в сообщении.

Выручка АЛРОСА за январь—сентябрь снизилась на 20% и составила 162,9 млрд руб. На нее, по словам Филипповского, повлияли как курсовые разницы, так и изменение структуры продаж в пользу мелкоразмерного алмазного сырья, востребованного в Индии.

В отчетности по РСБУ не учитываются финансовые показатели нескольких алмазодобывающих «дочек» АЛРОСА. Отчетность по международным стандартам (МСФО) компании будет опубликована 17 ноября, говорится в сообщении АЛРОСА.

Из отчетности по РСБУ видно, что выручка АЛРОСА упала на 20%, или на 40 млрд руб., при этом примерно на 19% выросла себестоимость продаж, прочие же расходы выросли в два раза — на 15 млрд руб. При этом ликвидацию последствий аварии, скорее всего, включили в «прочие расходы», предполагает управляющий партнер экспертной группы VETA Илья Жарский.

Якутии, которой принадлежит 25% + 1 акция АЛРОСА, пришлось скорректировать прогноз социально-экономического развития на 2018–2020 годы из-за аварии на руднике. По итогам 2017 года ожидается добыча около 39 млн карат, в 2018 году — снижение на 5,3%, в 2019 и 2020 годах — падение на 1,5% ежегодно, говорил ранее министр экономики Якутии Алексей Стручков.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: авария , АК «АЛРОСА»
Главное
ЦБ предложил экс-менеджерам «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы Финансы
Материалы по теме
АЛРОСА оценила ущерб от аварии на руднике «Мир» в 10–12 млрд руб. Бизнес
Якутия ухудшила прогноз добычи АЛРОСА на три года Бизнес
Руководству АЛРОСА снизят зарплату после трагедии на руднике «Мир» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку