АЛРОСА списала из-за аварии на руднике «Мир» 9 млрд руб.

Из-за аварии на руднике «Мир» АЛРОСА пришлось списать 9 млрд руб., следует из ее отчетности. Ранее президент компании Сергей Иванов оценивал ущерб от аварии в 10–12 млрд руб.

Алмазный карьер «Мир» (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

АЛРОСА во вторник, 24 октября, опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2017 года по российским стандартам (РСБУ). Статья «Прочие расходы» за этот период выросла вдвое, до 31,4 млрд руб. Отчасти это связано со списаниями из-за аварии на руднике «Мир», которая произошла в начале августа, объяснил РБК представитель алмазодобывающей компании.

В третьем квартале 2017 года объем списаний основных средств, утраченных из-за аварии на руднике «Мир», составил 9,15 млрд руб., заявил РБК представитель АЛРОСА.

​Авария ​на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа из-за прорыва воды. В этот момент под землей находился 151 шахтер. 143 человека удалось поднять на поверхность, остальных не нашли. Один из поднятых шахтеров скончался от полученных травм в больнице. Поисково-спасательные работы были прекращены 26 августа из-за угрозы дальнейшего затопления, а рудник «Мир» был остановлен.

В начале октября президент АЛРОСА Сергей Иванов оценил ущерб от этой аварии примерно в 10–12 млрд руб.

Под влиянием этих списаний, а также других факторов АЛРОСА в январе—сентябре вдвое​ снизила чистую прибыль по РСБУ — до 51 млрд руб., говорится в сообщении АЛРОСА. Увеличение объемов реализации алмазов в физическом выражении стало причиной роста показателя себестоимости продаж, заявил вице-президент компании по экономике и финансам Алексей Филипповский, слова которого приводятся в сообщении.

Выручка АЛРОСА за январь—сентябрь снизилась на 20% и составила 162,9 млрд руб. На нее, по словам Филипповского, повлияли как курсовые разницы, так и изменение структуры продаж в пользу мелкоразмерного алмазного сырья, востребованного в Индии.

В отчетности по РСБУ не учитываются финансовые показатели нескольких алмазодобывающих «дочек» АЛРОСА. Отчетность по международным стандартам (МСФО) компании будет опубликована 17 ноября, говорится в сообщении АЛРОСА.

Из отчетности по РСБУ видно, что выручка АЛРОСА упала на 20%, или на 40 млрд руб., при этом примерно на 19% выросла себестоимость продаж, прочие же расходы выросли в два раза — на 15 млрд руб. При этом ликвидацию последствий аварии, скорее всего, включили в «прочие расходы», предполагает управляющий партнер экспертной группы VETA Илья Жарский.

Якутии, которой принадлежит 25% + 1 акция АЛРОСА, пришлось скорректировать прогноз социально-экономического развития на 2018–2020 годы из-за аварии на руднике. По итогам 2017 года ожидается добыча около 39 млн карат, в 2018 году — снижение на 5,3%, в 2019 и 2020 годах — падение на 1,5% ежегодно, говорил ранее министр экономики Якутии Алексей Стручков.