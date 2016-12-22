S7 перевезет пассажиров с билетами от Air Berlin

Российская компания обещает вернуть стоимость билетов на рейсы Air Berlin тем, кто приобрел их у S7. Она также перевезет на собственных рейсах пассажиров с авиабилетами от Air Berlin

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Авиакомпания S7 Airlines перевезет пассажиров с билетами от Air Berlin (номера начинаются на 745) на собственных рейсах из-за прекращения деятельности немецкой компании. Предложение S7 касается тех клиентов, кто купил билеты на рейсы вплоть до 31 марта 2018 года, говорится в ее сообщении.

В компании также заявили, что пассажирам, купившим билеты на рейсы Air Berlin у S7 (номера билетов начинаются с 421), полностью вернут стоимость перелета и предоставят 10% скидки на следующую покупку билетов.

Участники бонусной программы Air Berlin могут получить аналогичный статус по программе S7 Priority, для этого необходимо зарегистрироваться и отправить фото бонусной карты Air Berlin.

Air Berlin прекращает свою деятельность с 28 октября. Процедуру банкротства она начала 15 августа. На этот шаг в компании пошли после того, как ей перестала предоставлять финансовую помощь Etihad Airlines, владевшая 29,2% немецкого перевозчика. Авиакомпания в октябре продала бóльшую часть активов другому крупному перевозчику — Lufthansa. Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор говорил, что их компания получит 81 самолет Air Berlin.

S7 и Air Berlin сотрудничали как участники глобального авиационного альянса oneworld, в марте 2016 года перевозчики объявили о расширении партнерства в области код-шеринга и запуске новых совместных рейсов из Берлина и Дюссельдорфа в Москву.