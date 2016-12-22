«Мираторг» займется производством специй для маринада

Выявленные случаи откатов на производстве заставили «Мираторг» выйти на очередной смежный рынок и заняться производством специй для маринада. Холдинг рассчитывает начать продажу специй и в рознице

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«Мираторг», один из крупнейших российских производителей мяса, «вынужденно» решил заняться производством специй. К этому шагу руководство холдинга подтолкнули выявленные случаи попыток подкупа сотрудников на производстве. Об этом в интервью РБК рассказал президент «Мираторга» Виктор Линник.

По его словам, поставщики специй нередко пытаются «купить людей», которые отвечают за это направление в компаниях-производителях. «Даже небольшое изменение в рецептуре, например чуть больше соли, дает ощутимый эффект в деньгах. Мы тоже с этим столкнулись, поэтому приняли решение начать собственное производство специй», — отметил Линник.

«Мираторг» уже запустил производство специй на базе своего предприятия в Калининграде. Объем инвестиций в проект составит 80 млн руб. Необходимые для маринования мяса специи (красный и черный перец, гвоздика, кориандр и т. д.) холдинг будет закупать в Индии, перерабатывать — в Калининграде, а затем поставлять на свои производственные площадки в Белгороде и Брянске. Срок окупаемости проекта составит всего полгода, отметил Линник.

На первом этапе «Мираторг» будет производить специи только для собственных нужд. В дальнейшем холдинг намерен разработать линейку специй для своих ресторанов «Бургер & Фрайс», а также для поставок в розницу. Возможные объемы производства для ретейла Линник назвать затруднился.

«Мираторг» не первый раз рассказывает о злоупотреблениях со стороны своего менеджмента. Как писали «Ведомости» в сентябре 2017 года, против бывшего коммерческого директора ТК «Мираторг» Юлии Аксеновой возбуждено уголовное дело по ст. 201 ч. 2 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Аксенову подозревают в продаже произведенного холдингом мяса по цене ниже рыночной. По оценкам УМВД, ущерб «Мираторга» от действий Аксеновой составил 11,6 млн руб.

В интервью РБК Виктор Линник отказался комментировать возбуждение уголовного дела против Аксеновой, отметив, что следствие еще не закончено. «Но для большинства участников рынка мяса все ясно. Злоупотребления менеджмента — общая головная боль практически для всех производителей», — констатировал он.