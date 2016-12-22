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Владелец «Настюши» получил предложение продать бизнес за 10 тыс. руб.
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Владелец «Настюши» получил предложение продать бизнес за 10 тыс. руб.
Бизнес, 19:23
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Владелец «Настюши» получил предложение продать бизнес за 10 тыс. руб.
Владелец зернового холдинга «Настюша» получил предложение продать бизнес недавно созданному ООО за 10 тыс. руб., утверждает его представитель. Кредиторы считают это попыткой отвлечь внимание от проблем дольщиков ЖК «Царицыно»
Игорь Пинкевич (Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»)

Владелец зернового холдинга «Настюша» Игорь Пинкевич получил предложение продать все свои активы зарегистрированному около полугода назад московскому ООО «Циндель-Инвест» в рамках урегулирования задолженности перед кредиторами, рассказал РБК представитель «Настюши» Арсений Меситов.

По его словам, с соответствующей инициативой в ходе переговоров выступили уполномоченные должностные лица Промсвязьбанка, который выступает кредитором структур Пинкевича. Предложение не было оформлено документально, подчеркнул Меситов. Возможную связь этого ООО с банком-кредитором ни он, ни в пресс-службе Промсвязьбанка не прокомментировали.

На прошлой неделе, 18 октября, стало известно, что Пинкевич согласился передать Промсвязьбанку девелоперский проект ЖК «Царицыно». О предложении продать все активы, включая зерновой бизнес, и включении в схему урегулирования долга ООО «Циндель-Инвест» представители Пинкевича и банка не сообщали.

С 20 августа Пинкевич находится под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на фоне срыва сроков строительства ЖК «Царицино».

В рамках строительства проекта «Царицыно» планируется построить около 1 млн кв. м. По оценкам Меситова, для завершения проекта требуется около 42 млрд руб., еще около 19 млрд руб. составляет кредитная нагрузка АО «Московский комбинат хлебопродуктов». В реестр обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» Москомстройинвест включил 732 человека.

В «Настюше» ранее называли арест Пинкевича попыткой «рейдерского захвата» девелоперского проекта со стороны Промсвязьбанка и ГВСУ «Центр», бывшего генподрядчика проекта, к которому перешло право требовать кредит Промсвязьбанка.

Представитель «Настюши» пояснил, что кредит Промсвязьбанка, выделенный на строительство микрорайона «Царицыно», был переуступлен ГВСУ «Центр», но в залоге у Промсвязьбанка остаются еще четыре хлебозавода и три элеватора зерновой компании.

В конце августа 2017 года в пресс-службе Промсвязьбанка РБК сообщили, что ГВСУ готов достроить проект, а банк — профинансировать его.

Но, как рассказал РБК Арсений Меситов, в ходе переговоров от представителей Промсвязьбанка поступило предложение уступить московскому «Циндель-Инвесту» не только акции АО «Московский комбинат хлебопродуктов», застройщика ЖК «Царицыно», но и всего хлебно-зернового бизнеса «Настюши» за 10 тыс. руб.

ООО «Циндель-Инвест» было зарегистрировано в апреле 2017 года с уставным капиталом в 10 тыс. руб., его гендиректором и учредителем является Михаил Свищев, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Связи Михаила Свищева с другими юрлицами в базе «СПАРК-Интерфакс» не прослеживаются.

Адвокат Игоря Пинкевича Иван Миронов заявил РБК, что «всерьез такие предложения рассматривать никто не стал».

В состав группы «Настюша» входят мелькомбинат в Сокольниках и семь хлебозаводов в Московском регионе. Группе также принадлежит 250 тыс. га сельхозземель, 23 элеватора и хлебоприемных предприятия для хранения зерна. По оценкам Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), «Настюша» является одним из крупнейших производителей хлеба в Московском регионе, занимая 20–25% рынка.

В пресс-службе Промсвязьбанка ранее подтверждали факт переговоров с представителями Пинкевича. Но на вопрос РБК о том, было ли сделано предложение об уступке всего бизнеса в пользу ООО «Циндель-Инвест», в пресс-службе банка не ответили, подчеркнув, что «структуры «Настюши» неоднократно манипулировали общественным мнением и пытались затянуть судебные разбирательства, отвлекая внимание от главной проблемы — недостроя ЖК «Царицыно». «Банк в первую очередь заинтересован в защите прав дольщиков и продолжит отстаивать их интересы», — добавили в пресс-службе банка.

Комитету Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) известно, что представителям Промсвязьбанка и «Настюши» пока не удалось договориться, сообщил РБК представитель ведомства.

Под личную гарантию Дмитрия Ананьева

На прошлой неделе Игорь Пинкевич направил мэру Москвы Сергею Собянину обращение, в котором заверил о готовности безвозмездно передать акции АО «Московский комбинат хлебопродуктов», застройщика ЖК «Царицыно», в пользу Промсвязьбанка. В качестве гарантии Пинкевич потребовал от совладельца банка Дмитрия Ананьева полного соблюдения интересов дольщиков и банков-кредиторов.

Копия письма, направленного через спецчасть ФКУ СИЗО-1 ФСИН России по городу Москве, есть в распоряжении РБК. В пресс-службе мэра Москвы не смогли оперативно уточнить, получено ли это письмо.

Автор: Алексей Пастушин.
При участии: Наталья Новопашина.
Теги: Москва , Промсвязьбанк , долгострой , Дмитрий Ананьев , Игорь Пинкевич , «Настюша» , «Царицыно» ...
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