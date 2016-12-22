Владелец «Настюши» получил предложение продать бизнес за 10 тыс. руб.

Владелец зернового холдинга «Настюша» Игорь Пинкевич получил предложение продать все свои активы зарегистрированному около полугода назад московскому ООО «Циндель-Инвест» в рамках урегулирования задолженности перед кредиторами, рассказал РБК представитель «Настюши» Арсений Меситов.
По его словам, с соответствующей инициативой в ходе переговоров выступили уполномоченные должностные лица Промсвязьбанка, который выступает кредитором структур Пинкевича. Предложение не было оформлено документально, подчеркнул Меситов. Возможную связь этого ООО с банком-кредитором ни он, ни в пресс-службе Промсвязьбанка не прокомментировали.
На прошлой неделе, 18 октября, стало известно, что Пинкевич согласился передать Промсвязьбанку девелоперский проект ЖК «Царицыно». О предложении продать все активы, включая зерновой бизнес, и включении в схему урегулирования долга ООО «Циндель-Инвест» представители Пинкевича и банка не сообщали.
С 20 августа Пинкевич находится под арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на фоне срыва сроков строительства ЖК «Царицино».
В рамках строительства проекта «Царицыно» планируется построить около 1 млн кв. м. По оценкам Меситова, для завершения проекта требуется около 42 млрд руб., еще около 19 млрд руб. составляет кредитная нагрузка АО «Московский комбинат хлебопродуктов». В реестр обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» Москомстройинвест включил 732 человека.
В «Настюше» ранее называли арест Пинкевича попыткой «рейдерского захвата» девелоперского проекта со стороны Промсвязьбанка и ГВСУ «Центр», бывшего генподрядчика проекта, к которому перешло право требовать кредит Промсвязьбанка.
Представитель «Настюши» пояснил, что кредит Промсвязьбанка, выделенный на строительство микрорайона «Царицыно», был переуступлен ГВСУ «Центр», но в залоге у Промсвязьбанка остаются еще четыре хлебозавода и три элеватора зерновой компании.
В конце августа 2017 года в пресс-службе Промсвязьбанка РБК сообщили, что ГВСУ готов достроить проект, а банк — профинансировать его.
Но, как рассказал РБК Арсений Меситов, в ходе переговоров от представителей Промсвязьбанка поступило предложение уступить московскому «Циндель-Инвесту» не только акции АО «Московский комбинат хлебопродуктов», застройщика ЖК «Царицыно», но и всего хлебно-зернового бизнеса «Настюши» за 10 тыс. руб.
ООО «Циндель-Инвест» было зарегистрировано в апреле 2017 года с уставным капиталом в 10 тыс. руб., его гендиректором и учредителем является Михаил Свищев, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Связи Михаила Свищева с другими юрлицами в базе «СПАРК-Интерфакс» не прослеживаются.
Адвокат Игоря Пинкевича Иван Миронов заявил РБК, что «всерьез такие предложения рассматривать никто не стал».
В состав группы «Настюша» входят мелькомбинат в Сокольниках и семь хлебозаводов в Московском регионе. Группе также принадлежит 250 тыс. га сельхозземель, 23 элеватора и хлебоприемных предприятия для хранения зерна. По оценкам Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), «Настюша» является одним из крупнейших производителей хлеба в Московском регионе, занимая 20–25% рынка.
В пресс-службе Промсвязьбанка ранее подтверждали факт переговоров с представителями Пинкевича. Но на вопрос РБК о том, было ли сделано предложение об уступке всего бизнеса в пользу ООО «Циндель-Инвест», в пресс-службе банка не ответили, подчеркнув, что «структуры «Настюши» неоднократно манипулировали общественным мнением и пытались затянуть судебные разбирательства, отвлекая внимание от главной проблемы — недостроя ЖК «Царицыно». «Банк в первую очередь заинтересован в защите прав дольщиков и продолжит отстаивать их интересы», — добавили в пресс-службе банка.
Комитету Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) известно, что представителям Промсвязьбанка и «Настюши» пока не удалось договориться, сообщил РБК представитель ведомства.
Под личную гарантию Дмитрия Ананьева
На прошлой неделе Игорь Пинкевич направил мэру Москвы Сергею Собянину обращение, в котором заверил о готовности безвозмездно передать акции АО «Московский комбинат хлебопродуктов», застройщика ЖК «Царицыно», в пользу Промсвязьбанка. В качестве гарантии Пинкевич потребовал от совладельца банка Дмитрия Ананьева полного соблюдения интересов дольщиков и банков-кредиторов.
Копия письма, направленного через спецчасть ФКУ СИЗО-1 ФСИН России по городу Москве, есть в распоряжении РБК. В пресс-службе мэра Москвы не смогли оперативно уточнить, получено ли это письмо.