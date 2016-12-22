Россияне впервые почти за два года стали есть больше тортов и пирожных

В России после почти двухгодичного спада стали есть больше тортов и пирожных, хотя эта категория сладостей продолжает дорожать. Самые дешевые пирожные и торты, как выяснили исследователи, на Северном Кавказе

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Потребление россиянами тортов и пирожных достигло 2 кг в год на человека, следует из данных Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), которые предоставляет «Интерфакс». Докризисный уровень в 2,5 кг пока что не достигнут.

Потребление выросло всего на 100 г, но тем не менее рост потребления тортов и пирожных происходит после почти двухлетнего сокращения. При этом, по данным ЦИКРа, в этой категории наблюдается «один из самых высоких уровней роста цен по сравнению с другими видами сладостей». Пирожные и торты подорожали на 5% в июне 2017 года к тому же месяцу прошлого года и на 2% по сравнению с январем текущего года.

Самые высокие цены на кондитерские изделия в России — в Москве, где средняя цена составляет 553,5 руб. за 1 кг.​ Наименьшие — в Приволжском федеральном округе — 366,1 руб. и Северо-Кавказском федеральном округе — 360,9 руб. за 1 кг.

«Возвращение потребительского интереса к категории тортов связано как с улучшением потребительских настроений в целом, так и с постепенной адаптацией производителями своего предложения под меняющиеся с кризисом запросы покупателей», — сделали вывод в ЦИКРе.

Падение потребления кондитерских изделий было связано с высокой ценой и снижением курса рубля, уверены в ЦИКРе. «Потребители сократили потребление шоколадных изделий, тортов и пирожных или отдали предпочтение изделиям с меньшим весом или в небольшой упаковке», — резюмируют в центре.