Иностранные автоконцерны активизировали поиск дилеров в регионах

Крупные иностранные автопроизводители в связи с оживлением продаж в России начали поиски новых региональных дилеров. Эксперты. впрочем, считают, что в стране по-прежнему избыток автосалонов

Требуются дилеры

Двузначный рост продаж новых автомобилей в России на протяжении трех месяцев (в мае продажи выросли на 14,7% год к году, в июне — на 15%, в июле — на 18,6%) вернул интерес импортеров к развитию своих дилерских сетей. Сразу несколько международных брендов начали поиск новых контрагентов, сделав ставку на регионы.

Официальный импортер японского Suzuki компания «Сузуки Мотор Рус» объявила о приеме до 1 ноября заявок от потенциальных партнеров в России. Среди приоритетов — Новосибирск и Южный федеральный округ, поиск дилеров ведется еще в 16 городах. «Мы ищем новых игроков с целью усиления присутствия в стратегически важных для нас регионах и в связи с планами марки по наращиванию объемов продаж», — сообщил РБК представитель бренда.

До конца сентября планирует определиться с дилерами в Новосибирске и Барнауле дистрибьютор Toyota. Toyota уже второй раз в этом году объявляет тендер на дилера в Барнауле: итоги первого были подведены в мае 2017 года, но дилер так и не начал работу. Поиск дилера обусловлен банкротством новосибирской группы «СЛК-Моторс», которая еще в 2016 году прекратила продажи машин в регионе.

Дистрибьютор другого японского бренда Nissan «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» до 1 сентября принимает заявки на тендер, ища новых партнеров в России. В планах открыть новые дилерские центры Nissan в четырех городах.

14 новых центров продаж планирует запустить и «Форд Соллерс Холдинг» — официальный дистрибьютор Ford. «Основная цель — увеличение доли присутствия в регионах», — сообщила РБК предcтавитель Ford.

О поиске дилеров на бренд DS в Москве и Санкт-Петербурге 18 августа объявила группа PSA (представляет также марки Peugeot и Citroen). «Предпочтение отдаем компаниям, которые имеют опыт работы в премиальном сегменте автобизнеса, устойчивое финансовое положение и квалифицированную команду менеджмента, нацеленную на продвижение бренда DS на региональном рынке», — приводятся слова директора по качеству и развитию бизнеса Peugeot, Citroen и DS в России Владимира Казначевского в сообщении компании.

Долгосрочные планы по расширению присутствия в России есть у китайской Chery, которая к концу 2018 года хочет увеличить дилерскую сеть почти на треть, до 115 автоцентров, и у Volvo, который планирует открыть в ближайшие пару лет еще 11 точек.

Продолжает поиск новых партнеров Mercedes. В восьми городах ведет поиск дилера Audi. О поиске дополнительных партнеров в регионах заявил также бренд Hyundai.

Правильная тактика

С 2014 года российский рынок потерял 750 автосалонов, большая их часть закрылась в 2015–2016 годах. Однако рост продаж в первые шесть месяцев 2017 года и общая стабилизация экономики возрождают дилерский рынок. По итогам первого полугодия, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в России общее число дилерских центров увеличилось на 17, до 3530 салонов.

Оборот автосалонов за январь—июнь 2017-го составил почти 892 млн руб. (+10,6%). Как ранее отмечал глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Олег Мосеев, до конца года в России может открыться еще 30-40 автосалонов.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов считает, что развитие региональных дилерских сетей — правильная тактика для иностранных автопроизводителей. «Уровень автомобилизации в регионах ниже, поэтому они могут стать точками роста. К тому же из-за ухода неэффективных дилеров бренды получили возможность пересмотреть свои схемы работы в регионах и увеличить долю на местном рынке», — сказал он.

Руководитель группы операционного и стратегического консультирования KPMG в России и СНГ Алексей Назаров отмечает, что средний уровень проникновения автомобилей в стране (около 300 шт. на 1000 чел.) в два раза ниже европейского, а в регионах этот показатель еще меньше. «Региональные центры в большей степени были подвержены рискам падения рынка, и поэтому сейчас в отдельных регионах образовались возможности для роста и открытия новых центров», — добавляет он.

Скромные ожидания

Но эксперты сдержанны в оценке перспектив. «Мы говорим не об экспансии, а о возможности возврата части потерянных позиций», — поясняет аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По его словам, число автосалонов по-прежнему избыточно, и нынешнее оживление продаж не приведет к их росту. О том, что финансовое положение дилеров все еще оставляет желать лучшего, говорил управляющий директор KIA в России Алексей Мойнов на Московском международном форуме автомобилестроения. Одной из их главных проблем, по его словам, является недостаток оборотного капитала.

Заместитель председателя правления группы компаний «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев отмечает, что нынешний рост продаж обусловлен очень низкой базой прошлого года и до докризисного уровня еще очень далеко. По его словам, потребности в массовом открытии новых дилерских центров в России сейчас нет. «Возможно, открытие новых автосалонов массовых брендов будет оправданно в тех регионах, где бренды представлены неравномерно. В Москве же появление новых дилерских центров не прибавит покупателей, а только негативно отразится на продажах существующих компаний», — уверен он.