Российский участок ВСМ «Евразия» оценили в 3,58 трлн руб.

Затраты на строительство российского участка высокоскоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу в РЖД оценили в 3,58 трлн руб. Стоимость всей магистрали превысит 7 трлн руб. Ее планируют запустить в 2026 году

Общие капитальные затраты на строительство ​высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Евразия» составят более семи триллионов рублей, при этом российский участок станет самым дорогим — стоимость его возведения оценили в 3,58 триллиона рублей.

Такие оценки приведены в презентации РЖД, с которой ознакомились РИА Новости. Второй по затратности участок железнодорожной транзитной магистрали проходит через Казахстан. На него планируется потратить 2,66 трлн руб. Белорусский участок обойдется в 0,85 трлн руб., китайский будет стоить 0,76 трлн руб.

Российский участок проходит от Красного через Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск до Золотой Сопки, откуда до через Астану до Достыка дорога пройдет по территории Казахстана. Белорусский участок пролегает от Бреста через Минск до Красного, китайский — от Достыка до Урумчи.

По планам, начало строительства участков в рамках транзитного скоростного железнодорожного коридора запланировано на 2018 год, а окончание всего строительства — на 2026 год.

​Материал дополняется