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Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения
Материалы по теме Михаил Фридман и издатель «Ведомостей» обсудили мировое соглашение «Ведомости» признали ошибку при подготовке статьи о Фридмане Демьян Кудрявцев извинился перед Михаилом Фридманом Газета «Ведомости» назвала основную претензию Фридмана
13:51
Ася Сотникова
Фридман и «Ведомости» достигли мирового соглашения

Михаил Фридман

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Миллиардер Михаил Фридман, подавший иск о защите чести и достоинства к газете «Ведомости», заключил с журналистами мировое соглашение, рассказал представитель бизнесмена. В ближайшее время условия соглашения будут представлены суду

Михаил Фридман и издатель газеты «Ведомости» достигли мирового соглашения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Фридмана в суде Леонида Хейфеца.

«Мы подписали мировое соглашение, а сегодня представим его суду на утверждение», — заявил он.

По словам Хейфеца, до того, как мировое соглашение будет представлено суду, его условия обнародованы не будут.

24 апреля стороны на предварительном заседании по иску в Останкинском районном суде Москвы уже обсуждали возможность заключения мирового соглашения. Тогда обе стороны попросили назначить следующее заседания суда на максимально отдаленный срок, с тем чтобы иметь возможность обсудить детали мирового соглашения. Тогда же информацию о начале переговоров по урегулированию конфликта РБК подтвердила Татьяна Лысова, на тот момент главный редактор «Ведомостей». «Мы начали переговоры, а насколько вероятно, что мы сможем урегулировать ситуацию во внесудебном порядке, мне пока трудно сказать. Если мы найдем точку зрения, которая устроит и нас, и их, то сможем заключить мировое соглашение», — сказала Лысова.

Михаил Фридман, совладелец «Альфа-Групп» и LetterOne, подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к издателю газеты «Ведомости» в марте. Бизнесмена оскорбила публикация газеты от 27 февраля «Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о русской мафии». Фридмана возмутило, что в статье содержались утверждения, не соответствующие действительности и наносящие ущерб «доброму имени и деловой репутации» бизнесмена. В публикации речь шла о выводе средств из нидерландской телекоммуникационной компании Zed+, созданной для объединения телекоммуникационных активов Михаила Фридмана и испанского холдинга Zed Worldwide, принадлежащего семье Переса Долсета, а также о коммерческих спорах соучредителей этой компании.

«Ответственно заявляю, что ни я лично, равно как и никто из моих представителей, не получали никаких вопросов на тему статьи», — подчеркивал Фридман. По его словам, это и побудило его подать иск.

Как позднее сообщил глава юридического отдела газеты Владимир Румянцев, иск Фридманом был подан не только о защите деловой репутации, но и о возбуждении дела о клевете в отношении автора текста «Ведомостей». Основная претензия Фридмана к опубликованной статье помимо прочего заключалась в том, что она «связывает» его с «русской мафией», хотя, как отмечают журналисты издания, «завязка была в том, как тяжело российскому бизнесу в случае обыкновенных бизнес-конфликтов».

Шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков позднее заявил, что при подготовке материала журналисты допустили ошибку и «за комментариями по статье обратились не по адресу». При этом Симаков отметил, что газета готова опубликовать опровержение того, что было «написано неправильно».

«Я считаю, что в первую очередь в данном вопросе важен не отзыв иска, а отзыв заявления о возбуждении уголовного дела, потому что журналистская ошибка не стоит того, чтобы заводить на человека уголовное дело и чтобы его, не дай бог, лишили свободы», — заявлял Симаков.

Также свои извинения за случившееся Фридману принес акционер газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев. В своем Facebook он заявил, что редакция газеты «не сделала все, что было необходимо, чтобы получить комментарий Михаила Фридмана и «Альфа-Групп», что плохо по отношению прежде всего к читателям». 

Теги
«Ведомости», Михаил Фридман, мировое соглашение, иск о защите чести и достоинства
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