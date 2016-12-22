En+ потратит средства от IPO на погашение долга перед ВТБ

Средства, привлекаемые в ходе IPO, группа En+ планирует направить на погашение долга перед ВТБ более чем на $900 млн. Кроме того, у банка есть опцион на продажу 4,35% холдинга структурам Олега Дерипаски

Часть средств от размещения акций группа En+ планирует направить на полное погашение долга ВТБ, говорится в проспекте En+, имеющемся в распоряжении РБК. По состоянию на 30 июня 2017 года, непогашенная часть долга составляла $942 млн, говорится в документе.

Всего в ходе IPO En+ планируется привлечь $1,5 млрд, продав до 18,8% компании. Продавать акции будет как сама En+ (новые акции на $1 млрд), так и подконтрольная Дерипаске группа «Базовый элемент», сообщала ранее En+. Таким образом, на погашение долга перед ВТБ могут пойти почти все средства от размещения.

IPO пройдет на Московской и Лондонской биржах. Цена размещения глобальных депозитарных расписок на LSE будет находиться в диапазоне $14–17, сообщила En+ в понедельник, 23 октября. Таким образом, оценка En+ для размещения составила $7–8,5 млрд, а с учетом допэмиссии на $1 млрд — $8–9,5 млрд, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон размещения.



Основным владельцем En+ является Дерипаска, у него 95,65% акций. Остальные 4,35% холдинга у дочки ВТБ «ВТБ Капитала», который купил этот пакет у семьи Дерипаски в 2011 году.

В проспекте также указано, что ВТБ может предъявить к выкупу свою долю компании Eastern Carriers Trading Ltd. Дерипаски за пять рабочих дней до 13 декабря 2018 года. Соответствующее соглашение было подписано в декабре 2013 года.

Кроме того, в проспекте указывается, что еще две структуры Дерипаски - B-Finance Ltd. и Basic Element Ltd. - заложили в ВТБ в общей сложности 32,55% En+.

IPO En+ станет первым размещением российской компании на фондовой бирже в Лондоне с начала введения санкций против России в 2014 году. Предполагается, что в IPO будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».

Выручка En+ в первом полугодии достигла $5,8 млрд, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года, EBITDA — $1,5 млрд (рост на 43%).

Накануне IPO En+ международная трейдинговая компания Glencore заявила о решении обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании En+. В итоге сделки Дерипаска получит контрольный пакет в алюминиевом холдинге, увеличив свою долю с 48,13 до 56,88%.