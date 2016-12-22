En+ Дерипаски объявила диапазон цен на первом после санкций IPO в Лондоне

Цена одной глобальной депозитарной расписки на IPO в Лондоне группы En+ Олега Дерипаски составит от $14 до 17. Это размещение станет первым в Лондоне для российских компаний со времени введения санкций

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Группа En+ миллиардера Олега Дерипаски объявила о цене размещения глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE): она будет находиться в диапазоне $14–17. Об этом говорится в сообщении на сайте LSE.

При этом компания предложит к покупке до 18,8% акций. Предполагается, что предложение будет составлять от 15,8 до 18,8% от общего уставного капитала компании без учета опциона на доразмещение, сообщила компания.​ Как и было объявлено ранее, En+ планирует привлечь через IPO около $1,5 млрд.

«После того как мы 5 октября объявили о намерении выйти на IPO, мы ощутили поразительно высокий уровень интереса к инвестициям в En+ Group, и мы рады перейти к следующему этапу нашего предложения — объявлению ценового диапазона», — заявил генеральный директор Максим Соков.

Оценка En+ для размещения составила $7–8,5 млрд, а с учетом допэмиссии на $1 млрд — $8–9,5 млрд, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон размещения.

В сообщении компании также говорится, что в IPO будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».

IPO En+ станет первым размещением российской компании на фондовой бирже в Лондоне со времени введения санкций против России в 2014 году.

Выручка En+ в первом полугодии достигла $5,8 млрд, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года, EBITDA — $1,5 млрд (рост на 43%).