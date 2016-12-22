En+ Дерипаски объявила диапазон цен на первом после санкций IPO в Лондоне

Группа En+ миллиардера Олега Дерипаски объявила о цене размещения глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE): она будет находиться в диапазоне $14–17. Об этом говорится в сообщении на сайте LSE.
При этом компания предложит к покупке до 18,8% акций. Предполагается, что предложение будет составлять от 15,8 до 18,8% от общего уставного капитала компании без учета опциона на доразмещение, сообщила компания. Как и было объявлено ранее, En+ планирует привлечь через IPO около $1,5 млрд.
«После того как мы 5 октября объявили о намерении выйти на IPO, мы ощутили поразительно высокий уровень интереса к инвестициям в En+ Group, и мы рады перейти к следующему этапу нашего предложения — объявлению ценового диапазона», — заявил генеральный директор Максим Соков.
Оценка En+ для размещения составила $7–8,5 млрд, а с учетом допэмиссии на $1 млрд — $8–9,5 млрд, пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон размещения.
В сообщении компании также говорится, что в IPO будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group, структура китайской CEFC, вложит в En+ $500 млн по цене размещения. Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».
IPO En+ станет первым размещением российской компании на фондовой бирже в Лондоне со времени введения санкций против России в 2014 году.
Выручка En+ в первом полугодии достигла $5,8 млрд, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года, EBITDA — $1,5 млрд (рост на 43%).
Группа En+ владеет 48,13% акций UC Rusal, электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» и угольной «Востсибуголь». Оcновной владелец En+ — Дерипаска, ему принадлежит 95,65% акций. Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд. Еще 4,35% холдинга принадлежит «ВТБ Капиталу».