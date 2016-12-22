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Акции «Системы» упали после решения башкирского суда
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Акции «Системы» упали после решения башкирского суда
Бизнес, 19:04
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Акции «Системы» упали после решения башкирского суда
Акции АФК «Система» и подконтрольных ей МТС и «Детского мира» не продемонстрировали обвального падения после решения суда взыскать с компании Владимира Евтушенкова 136 млрд руб. в пользу «Роснефти»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Котировки акций АФК «Система», которые в преддверии судебного решения по иску «Роснефти» росли на Московской бирже на 4%, стали снижаться после того, как Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с компании Владимира Евтушенкова 136,3 млрд руб. По состоянию на 18:50 мск акции «Системы» снижались на 3,41% к открытию и продолжали падать.

Котировки акций МТС (в мобильном операторе АФК принадлежит 31,76%) незначительно прибавили — плюс 0,82%. Цена бумаг «Детского мира» снизилась на 0,16% по состоянию на 18:50.

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В свою очередь акции «Роснефти» демонстрировали рост на 0,75%.

Ждать обвала акций «Системы» после судебного решения уже не стоит, считают эксперты. «Рынок на 80–90% уже заложился на то, что АФК «Система», скорее всего, проиграет «Роснефти». Если мы посмотрим, как менялись котировки с того момента, как началось судебное разбирательство, то увидим, что еще в мае акции стоили более 20 руб. за штуку, а сейчас стоят около 11,2 руб. То есть за это время компания подешевела практически на 50%», — объясняет РБК портфельный управляющий ФГ «Финам» Алексей Белкин. «Рынок изначально заложил самый негативный сценарий, когда для исполнения исковых требований АФК «Система» придется продавать свои активы, и держатели акций не получат свои дивиденды», — согласен гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Акции сильно упали еще в тот момент, когда Евтушенко попал под арест. Думаю, с того момента сторонних инвесторов там не осталось. А те, кто до сих пор держит акции АФК «Система», либо делают это сознательно, либо уже смирились с ситуацией», — пояснил он, напомнив, что еще несколько месяцев назад акции на новостях о тяжбе с «Роснефтью» дешевели на 5–7%.

Сегодня, 23 августа, Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с «Системы» 136,3 млрд руб. по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти». Сумма исковых требований составляла 170,6 млрд руб. Именно во столько «Роснефть» оценила ущерб, причиненный «Башнефти» при реорганизации этой компании в 2014 году (тогда контролировалась «Системой»).

Представитель «Системы» Сергей Копытов заявил, что компания будет обжаловать решение суда. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что решение суда устраивает нефтяную компанию. Леонтьев отметил, что, хотя исковые требования были удовлетворены не полностью, правовая позиция компании была признана судом.

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Иск «Роснефти» против «Системы» был подан в начале мая, тогда сумма требований составляла 106,6 млрд руб. Основной ущерб (57,2 млрд руб.) «Башнефти», как утверждали юристы «Роснефти», был нанесен при утрате башкирской компанией 49,4% акций «Системы-Инвест». Ущерб компании также принесло погашение 3,9% акций «Башнефти» и списание долга «Системы-Инвест» перед «Башнефтью». Сумма иска впоследствии была пересчитана и составила 170,6 млрд руб. с учетом ослабления курса рубля к доллару с 2014 года. В качестве обеспечительной меры суд арестовал долю «Системы» в МТС, а также еще два актива — сеть клиник «Медси» и Башкирскую электросетевую компанию.

Авторы: Георгий Перемитин, Александра Посыпкина.
Теги: МТС , АФК «Система» , «Роснефть»
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