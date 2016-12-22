Акции «Системы» упали после решения башкирского суда

Акции АФК «Система» и подконтрольных ей МТС и «Детского мира» не продемонстрировали обвального падения после решения суда взыскать с компании Владимира Евтушенкова 136 млрд руб. в пользу «Роснефти»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Котировки акций АФК «Система», которые в преддверии судебного решения по иску «Роснефти» росли на Московской бирже на 4%, стали снижаться после того, как Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с компании Владимира Евтушенкова 136,3 млрд руб. По состоянию на 18:50 мск акции «Системы» снижались на 3,41% к открытию и продолжали падать.

Котировки акций МТС (в мобильном операторе АФК принадлежит 31,76%) незначительно прибавили — плюс 0,82%. Цена бумаг «Детского мира» снизилась на 0,16% по состоянию на 18:50.

В свою очередь акции «Роснефти» демонстрировали рост на 0,75%.

Ждать обвала акций «Системы» после судебного решения уже не стоит, считают эксперты. «Рынок на 80–90% уже заложился на то, что АФК «Система», скорее всего, проиграет «Роснефти». Если мы посмотрим, как менялись котировки с того момента, как началось судебное разбирательство, то увидим, что еще в мае акции стоили более 20 руб. за штуку, а сейчас стоят около 11,2 руб. То есть за это время компания подешевела практически на 50%», — объясняет РБК портфельный управляющий ФГ «Финам» Алексей Белкин. «Рынок изначально заложил самый негативный сценарий, когда для исполнения исковых требований АФК «Система» придется продавать свои активы, и держатели акций не получат свои дивиденды», — согласен гендиректор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. «Акции сильно упали еще в тот момент, когда Евтушенко попал под арест. Думаю, с того момента сторонних инвесторов там не осталось. А те, кто до сих пор держит акции АФК «Система», либо делают это сознательно, либо уже смирились с ситуацией», — пояснил он, напомнив, что еще несколько месяцев назад акции на новостях о тяжбе с «Роснефтью» дешевели на 5–7%.

Сегодня, 23 августа, Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с «Системы» 136,3 млрд руб. по иску «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти». Сумма исковых требований составляла 170,6 млрд руб. Именно во столько «Роснефть» оценила ущерб, причиненный «Башнефти» при реорганизации этой компании в 2014 году (тогда контролировалась «Системой»).

Представитель «Системы» Сергей Копытов заявил, что компания будет обжаловать решение суда. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что решение суда устраивает нефтяную компанию. Леонтьев отметил, что, хотя исковые требования были удовлетворены не полностью, правовая позиция компании была признана судом.

Иск «Роснефти» против «Системы» был подан в начале мая, тогда сумма требований составляла 106,6 млрд руб. Основной ущерб (57,2 млрд руб.) «Башнефти», как утверждали юристы «Роснефти», был нанесен при утрате башкирской компанией 49,4% акций «Системы-Инвест». Ущерб компании также принесло погашение 3,9% акций «Башнефти» и списание долга «Системы-Инвест» перед «Башнефтью». Сумма иска впоследствии была пересчитана и составила 170,6 млрд руб. с учетом ослабления курса рубля к доллару с 2014 года. В качестве обеспечительной меры суд арестовал долю «Системы» в МТС, а также еще два актива — сеть клиник «Медси» и Башкирскую электросетевую компанию.