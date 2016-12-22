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Росавиация опровергла аннулирование пяти тысяч пилотских свидетельств
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Росавиация опровергла аннулирование пяти тысяч пилотских свидетельств
Бизнес, 13:38
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Росавиация опровергла аннулирование пяти тысяч пилотских свидетельств
В Росавиации сообщили, что летные свидетельства пилотов, которые прошли обучение до августа 2017 года, не будут аннулированы. На рынке присутствует профицит коммерческих пилотов при дефиците командиров судов, считают эксперты
Летный тренажер в авиационной школе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Остаются в небе

Росавиация опровергла информацию о планируемом аннулировании пяти тысяч пилотских свидетельств, следует из сообщения ведомства. Подготовка летчиков, которые обучались по старым программам до августа 2017 года, является легитимной, сообщил РБК представитель ведомства и уточнил, что никакой переподготовки не предполагается.

До августа 2017 года пилоты обучались по программам, которые были утверждены Росавиацией в 2006 году. По словам представителя ведомства, за 11 лет в отрасли произошли значительные изменения, поэтому было принято решение обновить программы. Прежние с августа утратили свою силу.

Новая «Примерная программа учебной и производственной практики подготовки коммерческих пилотов гражданской авиации» была утверждена Росавиацией 21 марта 2017 года. «Таким образом, решение об утрате силы ранее утвержденной программы подготовки коммерческих пилотов не может создать кризис в отрасли, связанный с подготовкой коммерческих пилотов, и не является основанием для аннулирования ранее выданных свидетельств», — указано в сообщении Росавиации.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что около пяти тысяч коммерческих пилотов могут лишиться свидетельств, поскольку Росавиация аннулировала программу подготовки специалистов. В частности, писала газета, под отзыв могут попасть выпускники частных и государственных училищ, в том числе в Красном Куте, Бугуруслане и Сасово.

В мае текущего года Росавиация заявила, что за пять лет отозвала более 400 летных свидетельств. Лицензии были отозваны у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые документы, например, медицинские справки, а также завышали время налета, фактически отлетав меньше летных часов, чем было указано в документах.

Пилотам не хватает квалификации

В настоящее время, по данным кадрового агентства «Авиаперсонал», в России 11,6 тыс. пилотов, обслуживающих гражданские коммерческие суда. Всего в стране эксплуатируется 4413 гражданских самолетов, из которых 2537 находится в коммерческой эксплуатации. По словам генерального директора агентства Анастасии Мирошниченко, количество пилотов постоянно растет за счет непрерывного выпуска из учебных заведений новых — ежегодно до 850 коммерческих пилотов. По подсчетам «Авиаперсонала», из общего числа примерно 30% пилотов находятся на должности «командир воздушного судна», оставшиеся 70% — на должности «второй пилот» или без работы.

Сейчас подготовка пилотов осуществляется по системам высшего, среднего и дополнительного образования. После выпуска летчики проходят дополнительную подготовку в авиакомпаниях и приступают к полетам в качестве вторых пилотов. Только после налета в 1,5 тыс. часов (около двух-трех лет) специалисты получают свидетельства линейного пилота.

«Учитывая, что соотношение коммерческих и линейных пилотов (может быть командиром) составляет примерно 70 на 30, налицо дефицит квалифицированных пилотов при профиците коммерческих пилотов, которых необходимо доучивать, чтобы они могли пополнить ряды авиакомпаний», — говорит Мирошниченко.

По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, какое-то количество летчиков уходит со своих должностей по здоровью, какое-то количество — в зарубежные компании, подготовка новых пилотов рассчитана на компенсацию. «Вся проблема в том, что уходят командиры воздушных судов, а система образования насыщает отрасль новичками, которых еще необходимо подготовить, на что авиакомпании вынуждены тратить дополнительные средства и время», — говорит он. Как отмечает Гусаров, выходом из этой ситуации может быть привлечение иностранных специалистов или перестройка системы образования.

​Согласно прогнозам журнала Boeing Pilot & Technician Outlook, для России и стран СНГ к 2035 году понадобится дополнительно 22 тыс. пилотов.

Ранее «Коммерсант» сообщал о массовой утечке российских пилотов в Азию. По данным издания, за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще несколько сотен пилотов этих категорий — в процессе трудоустройства. По данным Росавиации, с 2015 года из российских перевозчиков уволились всего 200 пилотов, из них около 100 подтверждено ушли в иностранные авиакомпании. Позже министр транспорта Максим Соколов сообщал, что в настоящее время не видит проблем из-за утечки кадров российских авиакомпаний за рубеж. Позже поступила информация, что Китай прекратил набор российских гражданских летчиков.

В июне Росавиация одобрила авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») квоту на трудоустройство 40 иностранных пилотов.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Росавиация , пилоты , летные свидетельства
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