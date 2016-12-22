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GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за нехватки комплектующих
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Артем Филипенок
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за нехватки комплектующих
«GM-АвтоВАЗ» сообщил о приостановке работе конвейера. Вину за случившееся компания возложила на предприятие, которое поставляет комплектующие для автомобилей

Компания «GM-АвтоВАЗ» уведомила о том, что с 17 мая была вынуждена остановить работу конвейера, так как поставщик ООО «Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих изделий. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Причина, по которой прекратилась поставка комплектующих, пока не называется.

«GM-АвтоВАЗ» - совместное предприятие General Motors и ПАО «АвтоВАЗ». Завод выпускает автомобили Chevrolet NIVA.

Группа компаний «Автокомпонент» занимается разработкой и производством деталей из пластмассы. Для автомобилей предприятия изготавливают в том числе зеркала заднего вида, панели приборов, детали интерьера, бамперы и топливные баки.

 

Теги
GM, «АвтоВАЗ»
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