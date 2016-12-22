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Роспотребнадзор нашел нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хаус»
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Роспотребнадзор нашел нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хаус»
Бизнес, 18:13
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Роспотребнадзор нашел нарушения в 84 московских кафе «Кофе Хаус»
В Москве специалисты Роспотребнадзора проверили более 80 кафе «Кофе Хаус» и во всех нашли нарушения. Общая сумма штрафов по итогам обнаруженных нарушений составила почти 6,5 млн руб.

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора провели проверку в 84 кофейнях сети «Кофе Хаус» в восьми административных округах Москвы и во всех из них нашли нарушения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В нем сказано, что проверка была плановая и проводилась в третьем квартале 2017 года. «Во всех проверенных предприятиях выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

В некоторых кофейнях специалисты обнаружили неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений. Речь, в частности, идет о сколах плитки, щелях, отслоившей краске. В других проверенных объектах система вентиляции помещений не отвечала требованиям санитарных норм и правил. В других кофейнях не были установлены бактерицидные лампы на участках формирования готовых блюд и салатов, где-то нарушался температурный режим хранения пищевой продукции. В двух случаях не были приняты меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов и насекомых.

В большинстве проверенных кофеен оказались не соблюдены требования к подключению моечных ванн к системе канализации. Такие нарушения были выявлены сразу в 48 кофейнях.

По итогам проверки в отношении ООО «Кофе Хаус эспрессо и капучино бар» было составлено более 200 протоколов об административном правонарушении по 15 статьям КоАП. Общая сумма штрафов по выявленных нарушениям составила 6,4 млн руб.

«Мы проверили 84 кафе сети «Кофе Хауз». Мы запросили адреса, и какие нам дали, те и проверили. Возможно кафе больше, но они постоянно то закрываются, то открываются», — рассказал РБК помощник руководителя Роспотребнадзор по Москве Надежда Дмитриевна Шелгунова. РБК направил запрос «Кофе Хауз» по поводу нарушения и срокок их устранения

Авторы: Мария Бондаренко, Дмитрий Окрест.
Теги: Роспотребнадзор , кофейни , «Кофе Хаус»
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