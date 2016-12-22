Поставщик «Газпрома» заявил о планах вложить $400 млн в новый проект

Один из крупнейших поставщиков «Газпрома» и «Транснефти», ОМК, уже вложивший миллиарды долларов в производство труб, готовит новый проект на $400 млн. Об этом заявил основной совладелец ОМК Анатолий Седых

Анатолий Седых (Фото: Николай Мошков / ТАСС)

Несмотря на сокращение трубопроводных проектов в России, Объединенная металлургическая компания (ОМК), один из крупнейших поставщиков труб, продолжает инвестировать в новые производства, заявил основной совладелец и председатель совета директоров компании Анатолий Седых. «У нас сейчас реализуется проект [по развитию производства нефтегазовых труб на Выксунском металлургическом заводе] на 40 млрд руб., и в голове новый проект по производству труб на $400 млн, о котором мы объявим этой осенью», — сказал он на брифинге в Выксе, где расположен флагманский завод ОМК. По его словам, речь о новом производстве на площадке Выксунского завода.

Седых уверен в том, что будут появляться новые проекты трубопроводов: «вот Игорь Иванович [Сечин] недавно озвучил идею трубопровода на 30 млрд куб. м из Ирака в Европу». Кроме того, будет спрос на трубы для модернизации существующих трубопроводов, считает он. ОМК, по его словам, будет участвовать во всех крупных международных тендерах, например, если когда-то начнется строительство газопровода в Пакистане «Север-Юг» с участием «Ростеха». «Решения по крупным проектам могут откладываться годами, а могут быть приняты очень быстро. Проекты точно будут, о которых сейчас мы даже не предполагаем», — сказал он.

Отрасль продолжает активно развиваться, поскольку технически усложняется добыча нефти, замечает основной совладелец ОМК. «Хотя добыча нефти сильно не растет, но требования к трубе растут, потому что простых месторождений уже нет, добывать ее становится все сложнее», — говорит Седых.

ОМК вложила в увеличение производства труб 190 млрд руб. с 2002 по 2016 год, на пике инвестиции достигали $700-800 млн в год (40,8-46,6 млрд руб. (по курсу ЦБ на 22 сентября). Сейчас компания производит около 2 млн труб ежегодно, в 2016 году получила 140 млрд руб. выручки, а EBITDA составила 35 млрд руб.

Седых называет такие финансовые показатели компании, как долг и EBITDA (по итогам 2016 года компания погасила более 56 млрд руб. долга и соотношение чистый долг/ EBITDA опустилось ниже 1) «лучшими в отрасли», но выводить компанию на биржу не видит смысла: «Такие дорогие деньги, как акционерные, нам не нужны». Он также решительно отказался назвать стоимость компании, заявив, что «дом не продается». «Мои дети сейчас учатся в МиСиС и хотят работать в компании, хочу, чтобы у них было дело жизни», — заявил он.

Бизнесмен пожаловался, что Выксунскому заводу сейчас при 100%- ной загрузке уже не хватает стальных рулонов для производства труб. Для решения проблемы он предпочитает достроить электрометаллургическую печь на заводе, чем объединяться с крупным игроком. Но пока решение не принято, добавил бизнесмен.

Среди крупнейших проектов ОМК — поставка 620 тыс. т труб для газопровода «Бованенково-Ухта» «Газпрома» и 570 тыс. т труб для нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) «Транснефти», говорится в материалах компании.