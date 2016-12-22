«Швейцарская Tesla» с капиталом Рыболовлева начала процедуру банкротства

Стартап Alevo, занимающийся созданием технологий хранения электроэнергии, акционером которого является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, начал процедуру банкротства. Компания столкнулась с проблемами на стадии производства

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О начале процедуры банкротства Alevo USA и Alevo Manufacturing сообщается на сайте компании. Компании обратились с заявлением в суд в Северной Каролине о начале процедуры банкротства 18 августа, на что обратил внимание «Интерфакс». «Несмотря на демонстрацию преимуществ своих прорывных аккумуляторных технологий, Alevo Manufacturing столкнулась со значительными сложностями на стадии производства, в результате чего не имеет достаточно средств для продолжения работы», — говорится в заявлении Alevo Group. Несмотря на то, что Alevo искала новые источники для финансирования, в необходимые сроки найти их не удалось.

«Решение было обусловлено огромными сложностями при внедрении новой технологии в коммерческое производство и отсутствием средств на продолжение работ в условиях постоянных производственных задержек», — говорит финансовый директор компании Питер Хайнцельман.

Компания Alevo была основана в 2012 году норвежцем Йостейном Эйкеландом, который вложил в нее до 500 млн швейцарских франков. Швейцарское издание L`Hebdo называло стартап швейцарской Tesla. Компания специализировалась на разработке систем хранения энергии для промышленных предприятий на основе технологии GridBank. Осенью 2016 года издание сообщило, что в стартап через свои кипрские трасты вложился российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев — по данным L`Hebdo, размер инвестиций составил более 35 млн швейцарских франков (примерно $36 млн). Факт инвестиций в стартап представители Рыболовлева подтверждали Forbes.

На тот момент, исходя из результатов очередного раунда привлечения инвестиций, стоимость компании, по данным L`Hebdo, оценивалась в 1,4 млрд швейцарских франков.

Инвестиции в размере 35 млн швейцарских франков сделали Рыболовлева вторым крупнейшим акционером в Alevo.

Вместе с инвестициями Рыболовлева в Alevo пришли несколько хорошо знакомых бизнесмену людей. Весной 2017 года Alevo Group возглавил Владислав Баумгертнер, бывший гендиректор «Уралкалия» (компании, до 2010 года принадлежавшей Рыболовлеву). В августе 2016 года в совет директоров Alevo вошли Кузьма Марчук (бывший вице-президент «Уралкалия») и Михаил Сазонов (советник Рыболовлева, который от его имени вел дела, в частности, со скандальным швейцарским арт-дилером Ивом Бувье).

Одним из инвесторов Alevo на ранних стадиях привлечения финансирования стал Гьермунд Каппелен — наркобарон, который был обвинен в импорте 25 т гашиша в Норвегию в течение 20 лет. В 2011 году он купил 14,5 тыс. акций Alevo Group за 680 тыс. швейцарских франков.