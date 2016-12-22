СМИ узнали о поиске средств на «Северный поток-2» в Китае из-за санкций

Оператор строительства «Северного потока — 2» обсуждает с китайскими банками возможности финансирования проекта. Источник «Ведомостей» рассказал, что санкции США могут помешать европейцам финансировать газопровод

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG провел предварительные консультации с китайскими банками. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к одному из участников проекта.

На консультациях обсуждалась возможность привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта. Информацию об этом газете подтвердил федеральный чиновник.

Газпром изначально предоставил гарантии на всю стоимость строительства «Северного потока — 2», что около €9,5 млрд. Предполагается, что европейские партнеры Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall получат доли в проекте. Но по последнему соглашения они готовы в равных долях предоставить €4,75 млрд в виде долгосрочных кредитов. По данным на 15 июня, они перевели уже €1 млрд, говорил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

Готовящиеся санкции США, уже принятые Сенатом, направлены на инвестиции в отдельные энергетические проекты, нефтегазовый сектор и трубопроводную инфраструктуру. Санкции, в частности, дают президенту США право вводить санкции в отношении компаний, которые вложили более $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, в том числе в лизинг, технологии и услуги.

Как отмечают «Ведомости», Медведев отмечал, что новые санкции с незначительной вероятностью могут помешать европейским компаниям полностью выполнить взятые на себя обязательства. Однако близкий к одному из партнеров по реализации «Северного потока — 2» источник издания признает, что санкции все же могут оказать на трубопроводный проект «как прямое, так и опосредованное влияние».

Накануне, 21 июня, Владимир Путин встретился с исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом. В компании не ответили на вопрос «Ведомостей» о том, гарантировал ли ван Берден финансирование «Северного потока-2», несмотря на новые санкции.

Представитель Nord Stream 2 AG рассказал «Ведомостям», что компания активно взаимодействует с консультантами-кредиторами и готовит информационный пакет для потенциальных кредиторов. Выход с ним на финансовые рынки предполагается в ближайшие месяцы. Его коллеги из «Газпрома», Shell, Uniper и OMV от комментариев отказались.

Ранее европейские политики скептически отнеслись к новым санкциям США. «Энергообеспечение Европы является делом Европы, а не США. У кого получать энергоресурсы, мы будем решать сами в соответствии с правилами открытой конкуренции», — с таким заявлением выступили глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. Гендиректор французской Engie Изабель Кошер заявила журналистам, что санкции США введены в интересах американского газа. Против санкций высказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее пресс-секретарь заявил, что в немецком правительстве «имеется широкое согласие с текстом обращения Габриэля». Действия американских законодателей он называл «своенравным подходом».

Так или иначе законопроект о санкциях против России должен еще пройти Палату представителей, а затем быть подписан президентом США. В палате республиканцы уже предложили переработать законопроект.



Маршрут двух ниток «Северного потока-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого побережья вдоль уже действующей первой версии газопровода. Его протяженность составит 1,2 тыс. км, мощностью — 55 млрд куб. м в год. Цель газопровода-снизить транзит газа в Европу через Украину.