Методика рейтинга РБК 500 2017 года

Как мы считали рейтинг крупнейших компаний России

Консолидация

В рейтинге участвуют головные компании операционных холдингов, готовящие консолидированную отчетность, где учтены показатели как материнской компании, так и ее дочерних структур. Если компания не публикует консолидированную отчетность, то в РБК 500 представлена либо головная компания с неконсолидированными данными, либо крупнейшая операционная фирма холдинга — в каждом таком случае в рейтинге сделано примечание, раскрывающее подробности учета по конкретной компании. В случае если компания предоставила или раскрыла данные из непубликуемой консолидированной отчетности или из управленческой отчетности, учитывающей групповую консолидацию, для участия в рейтинге используются данные компании с соответствующим примечанием.

В рейтинге участвуют ассоциированные компании и совместные предприятия, в которых головная компания холдинга имеет значительное влияние, но не контролирует их; для подобных случаев в рейтинге сделаны примечания по отдельным компаниям.

Разнонаправленные холдинги и инвестиционные фонды, как правило не работающие по принципу вертикальной одноотраслевой интеграции и/или не имеющие единого центра консолидации, не представлены в рейтинге. Примеры таких холдингов: «Базовый элемент», «Ренова», «Сафмар».

Исключение 1. В качестве справочной информации в рейтинге без присвоения номера присутствуют АФК «Система» (инвестиционный холдинг с консолидированной отчетностью, акции которого торгуются на бирже) и группа компаний «Ростех» (инвестиционный холдинг ОПК с управленческой отчетностью).

Финансовые показатели

Основным показателем рейтинга, по которому ранжированы компании, является выручка, очищенная от НДС, акцизов и экспортных пошлин (чистая выручка). Если компания не публикует финансовый показатель, очищенный от НДС, акцизов и экспортных платежей, то величина выручки-брутто уменьшалась на эти налоги и платежи, взятые в операционных расходах консолидированной отчетности.

Для компаний финансового сектора в качестве эквивалента выручки рассчитывались суммарные доходы от основной деятельности (операционные доходы):

— для банков: сумма процентных доходов, комиссионных доходов, чистых заработанных страховых премий (при наличии) и выручки от небанковской деятельности (при наличии);

— для страховых компаний: сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при наличии);

— для НПФ: сумма взносов по пенсионной деятельности и процентных доходов;

— для лизинговых компаний: сумма процентных доходов от финансового лизинга, прочих процентных доходов и доходов от операционного лизинга.

Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с МСФО / US GAAP, используется суммарный показатель капитала, приходящегося на акционеров компании и неконтролирующие доли участия. Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, учитывается показатель «Капитал и резервы» (код 1300).

Также в рейтинге указываются:

— Операционная прибыль (убыток). Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Прибыль (убыток) от продаж» (код 2200). Для финансовых компаний данный показатель отсутствует.

— Прибыль (убыток) до налогообложения. Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Прибыль (убыток) до налогообложения» (код 2300).

— Чистая прибыль (убыток). Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Чистая прибыль (убыток)» (код 2400).

— EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Показатель не является частью стандартов бухгалтерского учета, поэтому каждая компания рассчитывает его самостоятельно. Порядок расчета EBITDA может отличаться у разных компаний; ряд компаний оперирует значением скорректированного EBITDA. Для финансовых компаний данный показатель отсутствует.

— Активы. Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с МСФО / US GAAP, используется показатель «Итого активы». Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, — баланс раздела «Активы» (код 1600).

— Итого капитал. Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с МСФО / US GAAP, используется суммарный показатель капитала, приходящегося на акционеров компании и неконтролирующие доли участия. Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, — показатель «Капитал и резервы» (код 1300).

Для ряда компаний (за исключением финансовых) указаны:

— Долгосрочные кредиты и займы. Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Заемные средства» (код 1410).

— Краткосрочные кредиты и займы. Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Заемные средства» (код 1510).

— Денежные средства и их эквиваленты. Для компаний, готовящих отчетность в соответствии с РСБУ, использовался показатель «Денежные средства и денежные эквиваленты» (код 1250).

— Чистый долг. Этот показатель не является частью стандартов бухгалтерского учета. РБК применяет единообразную формулу расчета: «Долгосрочные кредиты и займы» плюс «Краткосрочные кредиты и займы» плюс «Обязательства по финансовому лизингу» (при наличии) минус «Денежные средства и их эквиваленты». Отрицательное значение чистого долга говорит о том, что сумма денежных средств и их эквивалентов превышает сумму финансовых обязательств.

Исключение 2. Для 17 холдингов, не публикующих консолидированную финансовую информацию, в качестве выручки используется оценочный показатель, полученный суммированием объемов продаж крупнейших дочерних (операционных) компаний. В каждом таком случае в рейтинге сделано примечание, раскрывающее подробности учета по холдингу.

Исключение 3. Для двух компаний (Московская биржа ММВБ-РТС и Группа «НПФ «Благосостояние») в качестве выручки (суммарного дохода) учтены операционные доходы.

Исключение 4. Для двух компаний (Группа «НПФ «Благосостояние» и НПФ «Газфонд») в качестве капитала учтены чистые активы и средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, соответственно. Оба показателя включают неконтролирующие доли участия.

Исключение 5. Для девяти компаний приведены оценочные показатели выручки по данным издания «АвтоБизнесРевю».

Финансовый год и стандарты отчетности

Финансовый год у участников рейтинга совпадает с календарным годом и длится с 1 января по 31 декабря.

Исключение 6. Группа «Содружество» и Московский аэропорт Домодедово. «Содружество» готовит консолидированную отчетность по финансовому году с 1 июля по 30 июня. Показатели Московского аэропорта Домодедово приведены как оценочные по итогам 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, поскольку на момент формирования рейтинга не была опубликована отчетность за 2016 год.

Приоритет отдается консолидированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и US GAAP.

Если компания не готовит отчетность в соответствии с международными стандартами, то использовалась отчетность, составленная по РСБУ. Ряд компаний предоставил управленческую отчетность. Для обоих случаев в рейтинге сделаны примечания у конкретных компаний.

Для финансовых компаний для участия в РБК 500 обязательна публикация отчетности по МСФО.

Исключение 7. Акционерный банк «Россия». В рейтинге использованы показатели отчетности по РСБУ, ввиду того что банк не публикует свою отчетность по МСФО.

Источники информации

Финансовые отчетности, подготовленные в соответствии с различными стандартами бухгалтерского учета; годовые отчеты; финансовые презентации; данные «СПАРК-Интерфакса», ГМЦ Росстата и ЕГРЮЛ; анкеты компаний, подготовленные для участия в рейтинге РБК 500.



Юрисдикция

В рейтинге участвуют компании, зарегистрированные в России и принадлежащие российским физическим и юридическим лицам (доля не менее 50%).

Вторая группа компаний — это зарегистрированные в иностранных юрисдикциях «компании-оболочки», большая часть активов которых находится на территории России, а их владельцами являются российские физические и юридические лица. Примеры таких компаний — «Яндекс» (Yandex N.V.), «Русал» (United company RUSAL plc).

Третья группа — российские юридические лица и иностранные «компании-оболочки», большая часть активов которых находится на территории России, и принадлежащие нестратегическим иностранным инвесторам (как правило, инвестиционным фондам). К примеру, «Лента» (Lenta Limited).

В качестве справочной информации в рейтинге без присвоения номеров присутствуют компании, зарегистрированные в России и принадлежащие иностранным юридическим лицам (иностранным корпорациям). Если в России присутствуют несколько компаний, принадлежащих одной иностранной корпорации и работающих по принципу вертикальной интеграции, то в рейтинг включена компания с наибольшей выручкой.

Статус компании

В рейтинге участвуют компании, которые на 1 сентября 2017 года были юридически самостоятельны по отношению к другим компаниям или другим участникам рынка.

Исключение 8. НПФ «КИТ Финанс». На момент публикации рейтинга фонд был реорганизован в форме присоединения к АО «Газфонд Пенсионные накопления».

Если выручка компании за 2016 год позволяла принять участие в рейтинге, но она проходит процедуру банкротства или находится в ликвидации, то такая компания не включена в рейтинг. Пример такой компании — Татфондбанк.

Валюта

Все финансовые показатели в рейтинге представлены в рублях. Если компания ведет учет отчетности в долларах США, то финансовые показатели пересчитывались по следующим курсам:



— выручка, прибыль, EBITDA по средневзвешенному курсу рубля к доллару: за 2016 год — 67,0349; за 2015 год — 60,9579; за 2014 год — 38,4217;



— активы, капитал, кредиты и займы, чистый долг, денежные средства и краткосрочные инвестиции/вложения по курсу рубля к доллару: на 31 декабря 2016 года — 60,6569; на 31 декабря 2015 года — 72,8827; на 31 декабря 2014 года — 56,2584.

Подтверждение данных

Для холдингов, раскрывающих финансовую отчетность или присутствующих в базе «СПАРК-Интерфакса», были заполнены анкеты со справкой о компании и финансовыми показателями. Непубличным компаниям в случае невозможности получения корректных данных из публичных источников направлялись анкеты для заполнения данных. Компаниям, раскрывающим финансовую отчетность, была проведена рассылка заполненных анкет для подтверждения данных и внесения правок.



Автор методики: Игорь Терентьев.

Расчеты рейтинга: Алексей Митраков, Владислав Коваленко.

Над рейтингом работали: Полина Русяева, Валерий Игуменов, Павел Назаров, Мария Фомичева, Иван Ткачёв, Антон Фейнберг, Ирина Парфентьева, Тимофей Дзядко, Светлана Дементьева, Инна Сидоркова, Алексей Пастушин, Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова, Валерия Комарова, Алина Фадеева, Денис Пузырев, Екатерина Литова, Анастасия Криворотова, Юлия Титова, Наталья Новопашина, Анастасия Демидова, Мария Истомина, Екатерина Костина, Егор Губернаторов, Илья Немченко.

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