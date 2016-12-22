Федун «объяснил» санкции США против «ИФД КапиталЪ» нелюбовью к «Спартаку»

Владелец «Спартака» и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун не видит причин для внесения отчасти принадлежащего ему холдинга в санкционный список США

Леонид Федун (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Включение холдинга «ИФД КапиталЪ» в санкционный список США стало следствием «бюрократической ошибки», уверен совладелец компании Леонид Федун.

«Я думаю, что это была чисто бюрократическая ошибка, которую мы будем сегодня исправлять», — сказал Федун (цитата по «РИА Новости»).

Он также пошутил, что единственной причиной введения санкций в отношении «ИФД КапиталЪ» могла быть нелюбовь кого-то из представителей властей США к спонсируемому компанией футбольному клубу «Спартак».

«Первая такая реакция — может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»? Другого объяснения у меня нет. Может, там болельщики ЦСКА», — сказал Федун журналистам.

О расширении списка российских компаний и физических лиц, в отношении которых введены санкции, Министерство финансов США объявило 20 июня. Наряду с рядом дочерних компаний «Транснефти» и компаниями бизнесмена Евгения Пригожина под санкции попал и холдинг «ИФД КапиталЪ».

Внесение компании в число тех, с которыми американскому бизнесу запрещается вести какое-либо дела, а их активы подлежат заморозке, власти США объяснили тем, что «ИФД КапиталЪ» владеет гостиничным комплексом в Алуште (Крым) Riviera Sunrise Resort & Spa (сам отель тоже внесен в санкционный список и тоже является спонсором «Спартака»).

При этом на ФК «Спартак» санкции против его спонсоров напрямую отразиться не должны, поскольку нет никаких данных о том, что «ИФД Капиталъ» владеет более 50% клуба (Forbes писал, что 70% ОАО «Спартак Москва» принадлежат офшору Moran Trading Resources Limited с неизвестными бенефициарами).

«ИФД КапиталЪ» накануне объявил о намерении подать апелляцию на свое включение в санкционный список.

«Компании группы «ИФД КапиталЪ» не совершали никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где они ведут свою деятельность, поэтому мы не видим оснований для внесения «ИФД КапиталЪ» и лично Ольги Плаксиной (председателя правления группы. — РБК) в санкционный лист США», — говорится в комментарии компании.

В «ИФД КапиталЪ» пояснили, что гостиница Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште входит в состав аффилированных лиц холдинга с 2007 года, она была построена еще в те времена, когда Крым входил в состав Украины.