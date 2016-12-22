Основатель Uber Трэвис Каланик ушел с поста главы компании

Миллиардер Трэвис Каланик покинул пост СЕО компании Uber под давлением акционеров. Ранее пять крупных инвесторов Uber потребовали, чтобы он покинул свой пост, узнала NYT. Позже об отставке Каланика заявил представитель компании

Трэвис Каланик (Фото: Danish Siddiqui / Reuters)

Во вторник, 20 июня 2017 года, основатель и главный исполнительный директор компании Uber Трэвис Каланик ушел в отставку со своего поста, пишет The New York Times.

По информации издания, решение было принято под давлением крупных инвесторов, которые направили Каланику письмо с требованием уйти с поста генерального директора. Источники издания рассказали, что Каланик обсудил это требование с одним из членов совета директоров Uber, после чего в течение нескольких часов он вел переговоры с несколькими инвесторами, после которых согласился уйти в отставку. При этом Каланик сохранил за собой место в совете директоров компании.

«Я люблю Uber больше, чем что-либо в мире, и в этот трудный момент для меня я принимаю требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог двигаться дальше, а не отвлекаться на очередной конфликт», — говорится в заявлении Каланика.

Позже информацию об отставке CEO подтвердил представитель пресс-службы компании.

Ранее основатель Uber разослал своим сотрудникам письмо, в котором объявил о том, что временно покидает компанию. Он объяснил, что вынужден взять отпуск, чтобы прийти в себя после трагического случая, произошедшего в прошлом месяце, в результате которого погибла его мать.

В последние месяцы Uber оказался фигурантом нескольких скандалов. Один из самых громких был вызван публикацией экс-сотрудницы компании Сьюзан Флауэр поста о корпоративной культуре в Uber. Она рассказала о дискриминации, притеснениях и сексизме, процветающих в Uber. Компания поручила бывшему генеральному прокурору США Эрику Холдеру провести независимый разбор этих жалоб. По словам Флауэр, она получила непристойное предложение от вышестоящего сотрудника в первый же день работы, после чего обратилась в отдел кадров с жалобой. Однако в отделе кадров ей отказали, пояснив, что, хотя предложения вышестоящего лица представляют собой очевидное сексуальное домогательство, однако сотрудник перспективный, а это его первое нарушение, поэтому делу ход не будет дан. Ей предложили выбор — остаться на текущей позиции и столкнуться с неизбежностью «возмездия» или покинуть команду. По ее словам, она перешла на работу в другую команду и вскоре узнала, что другие сотрудницы компании сталкивались с сексуальным домогательством и проявлениями сексизма на работе. В результате расследования, писала WSJ, Uber уволил более 20 человек.

Кроме того, Uber ведет судебный процесс в сфере интеллектуальной собственности с Waymo, «дочки» холдинга Alphabet, материнской компании Google. В результате Uber уволил инженера Энтони Левандовски по обвинению в краже документов с технологиями беспилотного автомобиля компании Waymo.

В январе 2017 года Uber согласился выплатить $20 млн Федеральной торговой комиссии (ФТК) США, которая обвинила его во введении в заблуждение водителей, желавших работать через платформу. ФТК уличила компанию в том, что она указывала на своем сайте сумму заработка водителей гораздо выше, чем она была на самом деле. Так компания заявляла, что ​среднегодовой заработок таксиста в Нью-Йорке превышает $90 тыс. в год. На самом деле такие суммы в городе получали менее 10% водителей Uber. Недостоверная информация распространялось почти в 20 городах страны. Также Uber занижал в своей рекламе суммы, которые водителям приходилось платить за аренду автомобилей, предоставляемых компанией.

В мае 2017 года Минюст США начал уголовное расследование в отношении Uber за использование программ, которые помогали водителям обходить местные регулирующие органы. Компания использовала программу Greyball, которая может «помечать» некоторых пользователей, для того чтобы они видели другую версию приложения. В этих версиях в разных ситуациях Greyball изменяла реальное местоположение машин Uber, например, если водителям поступали угрозы или их работу пытались ограничить чиновники. По данным NYT, программа использовалась с 2014 года в Париже, Лас-Вегасе, Австралии и Южной Корее, а также в Орегоне и Портленде.

Трэвису Каланику 40 лет. Мобильное приложение Uber он и Гаррет Кэмп создали в 2009 году. В настоящее время Uber работает в 58 странах и более чем 300 городах по всему миру. В марте 2017 года Forbes оценивал состояние Каланика в $6,3 млрд, поместив его на 226-е место в списке богатейших людей планеты.