Основатель Uber Трэвис Каланик ушел с поста главы компании

Во вторник, 20 июня 2017 года, основатель и главный исполнительный директор компании Uber Трэвис Каланик ушел в отставку со своего поста, пишет The New York Times.
По информации издания, решение было принято под давлением крупных инвесторов, которые направили Каланику письмо с требованием уйти с поста генерального директора. Источники издания рассказали, что Каланик обсудил это требование с одним из членов совета директоров Uber, после чего в течение нескольких часов он вел переговоры с несколькими инвесторами, после которых согласился уйти в отставку. При этом Каланик сохранил за собой место в совете директоров компании.
«Я люблю Uber больше, чем что-либо в мире, и в этот трудный момент для меня я принимаю требование инвесторов покинуть пост, чтобы Uber мог двигаться дальше, а не отвлекаться на очередной конфликт», — говорится в заявлении Каланика.
Позже информацию об отставке CEO подтвердил представитель пресс-службы компании.
Ранее основатель Uber разослал своим сотрудникам письмо, в котором объявил о том, что временно покидает компанию. Он объяснил, что вынужден взять отпуск, чтобы прийти в себя после трагического случая, произошедшего в прошлом месяце, в результате которого погибла его мать.
В последние месяцы Uber оказался фигурантом нескольких скандалов. Один из самых громких был вызван публикацией экс-сотрудницы компании Сьюзан Флауэр поста о корпоративной культуре в Uber. Она рассказала о дискриминации, притеснениях и сексизме, процветающих в Uber. Компания поручила бывшему генеральному прокурору США Эрику Холдеру провести независимый разбор этих жалоб. По словам Флауэр, она получила непристойное предложение от вышестоящего сотрудника в первый же день работы, после чего обратилась в отдел кадров с жалобой. Однако в отделе кадров ей отказали, пояснив, что, хотя предложения вышестоящего лица представляют собой очевидное сексуальное домогательство, однако сотрудник перспективный, а это его первое нарушение, поэтому делу ход не будет дан. Ей предложили выбор — остаться на текущей позиции и столкнуться с неизбежностью «возмездия» или покинуть команду. По ее словам, она перешла на работу в другую команду и вскоре узнала, что другие сотрудницы компании сталкивались с сексуальным домогательством и проявлениями сексизма на работе. В результате расследования, писала WSJ, Uber уволил более 20 человек.
Кроме того, Uber ведет судебный процесс в сфере интеллектуальной собственности с Waymo, «дочки» холдинга Alphabet, материнской компании Google. В результате Uber уволил инженера Энтони Левандовски по обвинению в краже документов с технологиями беспилотного автомобиля компании Waymo.
В январе 2017 года Uber согласился выплатить $20 млн Федеральной торговой комиссии (ФТК) США, которая обвинила его во введении в заблуждение водителей, желавших работать через платформу. ФТК уличила компанию в том, что она указывала на своем сайте сумму заработка водителей гораздо выше, чем она была на самом деле. Так компания заявляла, что среднегодовой заработок таксиста в Нью-Йорке превышает $90 тыс. в год. На самом деле такие суммы в городе получали менее 10% водителей Uber. Недостоверная информация распространялось почти в 20 городах страны. Также Uber занижал в своей рекламе суммы, которые водителям приходилось платить за аренду автомобилей, предоставляемых компанией.
В мае 2017 года Минюст США начал уголовное расследование в отношении Uber за использование программ, которые помогали водителям обходить местные регулирующие органы. Компания использовала программу Greyball, которая может «помечать» некоторых пользователей, для того чтобы они видели другую версию приложения. В этих версиях в разных ситуациях Greyball изменяла реальное местоположение машин Uber, например, если водителям поступали угрозы или их работу пытались ограничить чиновники. По данным NYT, программа использовалась с 2014 года в Париже, Лас-Вегасе, Австралии и Южной Корее, а также в Орегоне и Портленде.
Трэвису Каланику 40 лет. Мобильное приложение Uber он и Гаррет Кэмп создали в 2009 году. В настоящее время Uber работает в 58 странах и более чем 300 городах по всему миру. В марте 2017 года Forbes оценивал состояние Каланика в $6,3 млрд, поместив его на 226-е место в списке богатейших людей планеты.