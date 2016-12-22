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Капитализация «Магнита» за несколько часов снизилась на 15%
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Капитализация «Магнита» за несколько часов снизилась на 15%
Бизнес, 17:18
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Капитализация «Магнита» за несколько часов снизилась на 15%
Результаты третьего квартала «Магнита», второго по выручке ретейлера в России, разочаровали инвесторов. Депозитарные расписки компании за один день подешевели на 15%
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Котировки ретейлера «Магнит» на Лондонской фондовой бирже упали в пятницу, 20 октября, после публикации финансовой отчетности за третий квартал. По состоянию на 16:50 по мск стоимость одной депозитарной расписки «Магнита» снизилась на 15,30%, до $32,96 за бумагу (пять расписок равны одной акции). На этот момент капитализация «Магнита» равнялась, по данным Bloomberg, $16 млрд.

Чистая прибыль ретейлера в третьем квартале упала на 53,3%, до 6,9 млрд руб., сообщила компания. EBITDA за квартал сократилась на 27,9%, до 20,65 млрд руб. Выручка сети в этот же период выросла на 6,5%, до 285 млрд руб.

Из-за плохих результатов третьего квартала руководство компании снизило и прогноз на весь 2017 год. Ранее компания объявляла о планах роста выручки на 9–11%, теперь — только на 8–10%. Пересмотрено и количество планируемых открытий магазинов. Теперь ретейлер собирается открыть 21 гипермаркет и магазин «Магнит Семейный», тогда как ранее заявлял о 28 новых магазинах.

Это уже второе за год изменение прогноза. Предыдущий был обновлен в июле.

На результаты повлияли инвестиции компании в обновление старых магазинов, открытие новых, запуск и увеличение собственных производств, рассказал основной владелец сети Сергей Галицкий во время телефонной конференции с инвесторами.

В развитие собственного индустриального парка в Краснодарском крае ретейлер вложит около 40 млрд руб., также сообщил Галицкий. Инвестиционное соглашение о создании парка было подписано еще в 2015 году. Сейчас там зарегистрированы две компании: «Волшебная свежесть» (производство бумажных изделий, парфюмерии и​ бытовой химии) и «Морозные припасы» (производство замороженных полуфабрикатов, в том числе мяса, мороженого и мучных изделий). Обе компании на 99,9% принадлежат «Тандеру» (структуре «Магнита»), 0,1% — у управляющей компании «Индустриальный парк Краснодар».

Автор: Анастасия Демидова.
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