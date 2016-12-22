Вадим Беляев возглавил алмазный бизнес «Открытия»

Основной владелец попавшего под санацию банка «ФК Открытие» Вадим Беляев стал гендиректором компании «Открытие промышленные инвестиции». Ее крупнейший актив - алмазодобывающее предприятие с запасами на $11 млрд.

Совладелец «Открытие Холдинга» и основной акционер санируемого банка «ФК Открытие» Вадим Беляев 12 октября стал гендиректором компании «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ), следует из из данных ЕГРЮЛ. До него пост гендиректора занимал Михаил Назарычев.

«Открытие промышленные инвестиции» входит в структуру «Открытие Холдинга». Компания занимается инвестициями в промышленные объекты. Один из крупных активов — алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча». Холдинг указывал эту компанию у себя на сайте, как единственный крупный нефинансовый бизнес.

Компания разрабатывает месторождение имени В.Гриба, общие запасы алмазов которого составляют 98,5 млн карат и оцениваются в $11 млрд.

Основным активом «Открытие Холдинга» являлся одноименный банк. В августе 2017 года в «ФК Открытие» была запущена процедура санации, в результате которой после докапитализации банка подконтрольным ЦБ Фондом консолидации банковского сектора, этот фонд станет ключевым акционером банка.

Компания «Открытие промышленные инвестиции» не​ вошла в периметр санации ЦБ.

Представитель банка не стал комментировать новое назначение Беляева. В августе Беляев вернулся к оперативному управлению холдингом, заняв пост председателя правления.

ОПИ купила «Архангельскгеолдобычу» у ЛУКОЙЛа (совладелец нефтяной компании Леонид Федун является и акционером «Открытия») в мае текущего года за $1,45 млрд. 100% акций «Архангельскгеолдобыча» также находятся в залоге у ВТБ, согласно данным Федресурса.

Кроме «Архангельскгеолдобычи» ОПИ, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», владеет «Волосово Пеллетс» (Ленинградская область), которая занимается обработкой древесины, «Корпорацией Сахар» (Липецкая область), занимающейся производством сахара и др.