Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,80 57,35 EUR Нал. 68,27 67,67 USD Бирж. 57,48 +0,21 EUR Бирж. 67,80 -0,11 USD ЦБ. 57,51 -0,06 EUR ЦБ. 67,89 -0,04 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 5849,14 +153,50 ММВБ 2072,01 -0,03% РТС 1135,36 -0,29% Brent 57,53 +0,35% DJIA 23234,67 +0,31% Nasdaq 6634,29 +0,44% FTSE 7533,90 +0,14%
Вадим Беляев возглавил алмазный бизнес «Открытия»
Лента новостей
Капитализация «Магнита» за несколько часов снизилась на 15% 17:18, Бизнес Для выдачи физлицам кредита больше 7 тыс. руб. введут новые правила 17:16, Финансы В комиссии при президенте объяснили снижение числа нелегалов в России 17:16, Общество Россия разрешила ввозить баклажаны и гранаты из Турции 17:07, Политика Прокуратура заинтересовалась массовыми задержками рейсов в Пулково 17:07, Общество Татьяна Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста России 17:00, Спорт Особое отношение: как банк помог компании-клиенту со значимой сделкой 16:54, РБК и Промсвязьбанк En+ выплатит $125 млн промежуточных дивидендов в декабре 16:54, Бизнес Экономисты связали эффективность бюджетной политики с девальвацией рубля 16:53, Экономика Ространснадзор назвал рискованным положение шести-десяти авиакомпаний 16:48, Общество Васильева рассказала об обрадовавшем ее решении по диссертации Мединского 16:38, Политика Орешкин пообещал Путину подобрать себе зама из «Лидеров России» 16:38, Политика В Хакасии завели дела о хищении более 7 млн бюджетных средств у сирот 16:29, Общество Лукашенко заявил о видимой из космоса горе мусора у Минска 16:22, Общество Назначен временный директор театра Джигарханяна после увольнения его жены 16:18, Общество В крови врезавшейся в толпу на машине в Харькове нашли опиаты 16:16, Общество СК возбудил дело после наезда таксиста на полицейского в Домодедово 16:10, Общество Сбербанк предсказал рост потерь России от кибератак до 1,5 трлн руб. 16:09, Финансы Греф рассказал о скором появлении ипотечных кредитов под 5% 16:01, Финансы Основатель «Теремка» опроверг планы закрытия сети блинных 15:59, Бизнес Дипломат из КНДР заявила о близости к стратегическому балансу с США 15:58, Политика Улучшаем землю: как Россия конкурирует на мировом рынке удобрений 15:57, Партнерский материал Министр связи спрогнозировал исчезновение роуминга через 5–7 лет 15:54, Технологии и медиа Суд отложил слушания по иску к «дочке» «Ростеха» о турбинах в Крыму 15:49, Бизнес Хавбек «Спартака» вошел в тройку лучших игроков тура в Лиге чемпионов 15:38, Спорт Прокуратура заподозрила бывшего мэра Тайги в коррупции 15:13, Общество Опубликовано видео оставленного в Маядине оружия террористов 14:57, Политика Страх дедлайна, публичного выступления, критики: как побороть стресс 14:56, РБК и Philips
Вадим Беляев возглавил алмазный бизнес «Открытия»
Санация «Открытия» и Бинбанка, 17:22
0
Вадим Беляев возглавил алмазный бизнес «Открытия»
Основной владелец попавшего под санацию банка «ФК Открытие» Вадим Беляев стал гендиректором компании «Открытие промышленные инвестиции». Ее крупнейший актив - алмазодобывающее предприятие с запасами на $11 млрд.

Совладелец «Открытие Холдинга» и основной акционер санируемого банка «ФК Открытие» Вадим Беляев 12 октября стал гендиректором компании «Открытие промышленные инвестиции» (ОПИ), следует из из данных ЕГРЮЛ. До него пост гендиректора занимал Михаил Назарычев.

«Открытие промышленные инвестиции» входит в структуру «Открытие Холдинга». Компания занимается инвестициями в промышленные объекты. Один из крупных активов — алмазодобывающая компания «Архангельскгеолдобыча». Холдинг указывал эту компанию у себя на сайте, как единственный крупный нефинансовый бизнес.

Компания разрабатывает месторождение имени В.Гриба, общие запасы алмазов которого составляют 98,5 млн карат и оцениваются в $11 млрд.

Основным активом «Открытие Холдинга» являлся одноименный банк. В августе 2017 года в «ФК Открытие» была запущена процедура санации, в результате которой после докапитализации банка подконтрольным ЦБ Фондом консолидации банковского сектора, этот фонд станет ключевым акционером банка.

Компания «Открытие промышленные инвестиции» не​ вошла в периметр санации ЦБ.

Представитель банка не стал комментировать новое назначение Беляева. В августе Беляев вернулся к оперативному управлению холдингом, заняв пост председателя правления.

ОПИ купила «Архангельскгеолдобычу» у ЛУКОЙЛа (совладелец нефтяной компании Леонид Федун является и акционером «Открытия») в мае текущего года за $1,45 млрд. 100% акций «Архангельскгеолдобыча» также находятся в залоге у ВТБ, согласно данным Федресурса.

Кроме «Архангельскгеолдобычи» ОПИ, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», владеет «Волосово Пеллетс» (Ленинградская область), которая занимается обработкой древесины, «Корпорацией Сахар» (Липецкая область), занимающейся производством сахара и др.

Автор: Василий Маринин.
Теги: алмазы , "Открытие" , Вадим Беляев
Главное
Поклонская ответила на сообщения о наличии у нее гражданства Украины Политика
Материалы по теме
Накануне и в день санации банк «Открытие» купил расписок QIWI на $90 млн Бизнес
Юристы усмотрели нарушение в приобретении «Трастом» акций «ФК Открытие» Финансы
«Роснефть» перевела из «Открытия» в МКБ 200 млрд руб. перед санацией Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку