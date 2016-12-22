Компания экс-главы «Роснефти» занялась с Intesa проектом на $20 млрд

Итальянский банк и «дочка» ННК подписали соглашение о сотрудничестве в деле освоения Пайяхского месторождения на Таймыре

Компания «Таймырнефтегаз» (дочка «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова, возглавлявшего в 2010-2012 годах «Роснефть») договорилась с итальянским банком Intesa о сотрудничестве в вопросах освоения расположенного на Таймыре Пайяхского нефтяного месторождения.

«Мы подписали соглашение с банком Интеза на предмет совместного сотрудничества по проекту Пайяха, организации и подготовки проекта к финансированию, привлечения инвесторов, а также они рассматривают свое участие в финансировании проекта», - заявил Худайнатов на прошедшем в рамках Евразийского форума в Вероне завтраке с инвесторами (цитата по ТАСС).

Начать промышленную добычу нефти на Пайяхском месторождении планируется в 2023 году, а к 2028 году довести ее объем до 18-20 млн тонн в год.

«Необходимый объем средств до денежных потоков, по оценкам, на настоящий момент составляет $5 млрд, общие капвложения на весь период проекта - $20,2 млрд», - сказал Худайнатов, по словам которого проект должен окупиться за 9 лет с момента начала строительства.

В настоящее время на Пайяхе ведется подготовка к началу обустройства месторождения, в дальнейшем в устье Енисея.планируется построить круглогодичный терминал для вывоза нефти.