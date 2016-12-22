«Татнефть» потребовала передать ей за долги особняк посольства Украины

Компания пытается взыскать с Украины долг в размере $144 млн. Представители Киева настаивают на недопустимости изъятия защищенного дипломатическим статусом здания

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Компания «Татнефть», добивающаяся взыскания с Украины долга в размере $144 млн в рамках исполнения решения международного арбитража, требует передачи ей особняка в Москве, принадлежащего посольству Украины, сообщает «РИА Новости».

Представитель Министерства юстиции Украины в Арбитражном суде Москвы назвал изъятие здания, в котором проживают работники посольства и официальные делегации, невозможным, так как оно защищено дипломатическим иммунитетом.

В свою очередь юрист «Татнефти» пояснила, что речь пока идет только о признании решения международного арбитража.

«На какое именно имущество будет обращено взыскание, сейчас не решается. Это будет решаться на стадии исполнения решения. Пристав выяснит, можно ли обращать взыскание на здание или нет», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Рассмотрев аргументы сторон, судья принял решение отложить предварительное заседание по иску «Татнефти» до 27 июня 2017 года, чтобы дать юристам время на изучение предоставленных компанией документов о недвижимости Украины в Москве.

Представитель «Татнефти» уточнил РБК, что она не просит обратить взыскание на указанное дипломатическое здание. «Наличием у Украины данного здания (с иммунитетом, наличие которого мы не оспариваем) мы доказываем наличие юрисдикции по рассмотрению нашего заявления у Арбитражного суда г. Москвы», — заявила она. В «Татнефти» уточнили, что компания рассматривает все возможности по взысканию долга с Украины

«Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году после того, как лишилась принадлежащего ей пакета акций в компании «Укртатнафта». В 2014 году Комиссия ООН по праву международной торговли поддержала иск «Татнефти», признав, что Украина нарушила соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и лишила «Татнефть» активов. Украина подала ходатайство об отмене арбитражного решения, но оно было отклонено Апелляционным судом Парижа 29 ноября 2016 года.