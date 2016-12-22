Гран-при «Формулы-1» в России сменит организатора
Бизнес, 10:37
0
Гран-при «Формулы-1» в России сменит организатора
У Гран-при гонок «Формулы-1» в Сочи до конца года появится новый организатор. Какая компания займется организацией соревнований, не уточняется. Сейчас организатором гонок является принадлежащая Краснодарскому краю компания
Кто станет новым организатором Гран-при в России, не сообщается, однако Джус отмечает, что это могут быть спонсоры Гран-при и «Сочи-автодрома».
С начала года «Формулу-1» финансировали частные инвесторы. Титульный спонсор гонки — ВТБ, спонсор Гран-при — ЛУКОЙЛ, «Сочи-автодром» финансируют «Русал», ОНЭКСИМ и «Уралкалий». По информации источника в одной из этих компаний, окончательного решения нет, однако переговоры о смене организатора Гран-при действительно идут. Официальные представители всех этих компаний отказались от комментариев.
Как отмечает издание, организатор локального Гран-при должен выплачивать владельцу прав на гонку, группе Formula One, ежегодный взнос — в случае с Сочи это может составить €50 млн.
Ранее председатель организационного комитета Дмитрий Козак заявлял, что в 2017 году ни федеральный, ни региональный бюджеты не участвовали в финансировании российского Гран-при «Формулы-1».
В феврале «Центр «Омега» подписал контракт с Formula One на проведение соревнований в России до 2025 года.