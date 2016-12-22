Гран-при «Формулы-1» в России сменит организатора

У Гран-при гонок «Формулы-1» в Сочи до конца года появится новый организатор. Какая компания займется организацией соревнований, не уточняется. Сейчас организатором гонок является принадлежащая Краснодарскому краю компания

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС