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Гран-при «Формулы-1» в России сменит организатора
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Гран-при «Формулы-1» в России сменит организатора
Бизнес, 10:37
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Гран-при «Формулы-1» в России сменит организатора
У Гран-при гонок «Формулы-1» в Сочи до конца года появится новый организатор. Какая компания займется организацией соревнований, не уточняется. Сейчас организатором гонок является принадлежащая Краснодарскому краю компания
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Гран-при «Формулы-1» в России сменит организатора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на советника российского вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса. По его словам, процесс передачи компании другому организатору должен завершиться до конца года. Сейчас контракт на организацию соревнований принадлежит компании «Центр «Омега», которой через департамент имущественных отношений владеет Краснодарский край.

Кто станет новым организатором Гран-при в России, не сообщается, однако Джус отмечает, что это могут быть спонсоры Гран-при и «Сочи-автодрома».

С начала года «Формулу-1» финансировали частные инвесторы. Титульный спонсор гонки — ВТБ, спонсор Гран-при — ЛУКОЙЛ, «Сочи-автодром» финансируют «Русал», ОНЭКСИМ и «Уралкалий». По информации источника в одной из этих компаний, окончательного решения нет, однако переговоры о смене организатора Гран-при действительно идут. Официальные представители всех этих компаний отказались от комментариев.

Как отмечает издание, организатор локального Гран-при должен выплачивать владельцу прав на гонку, группе Formula One, ежегодный взнос — в случае с Сочи это может составить €​50 млн.

Ранее председатель организационного комитета Дмитрий Козак заявлял, что в 2017 году ни федеральный, ни региональный бюджеты не участвовали в финансировании российского Гран-при «Формулы-1».

В феврале «Центр «Омега» подписал контракт с Formula One на проведение соревнований в России до 2025 года.
Автор: Ася Сотникова
Теги: Formula 1
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