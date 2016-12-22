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СМИ узнали об обращении «Роснефти» в МВД из-за спора с налоговиками
Бизнес, 10:16
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СМИ узнали об обращении «Роснефти» в МВД из-за спора с налоговиками
Дочерняя компания «Роснефти» привлекла к спору с налоговиками МВД: она потребовала возбудить уголовное дело против экспертов, которые отказались признать нефтепровод Ванкор — Пурпе магистральным. На основе этой экспертизы ФНС увеличила требования по налогу на имущество
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

К спору с налоговиками о том, является ли нефтепровод Ванкор — Пурпе магистральным, компания «Роснефть» привлекала структуры Министерства внутренних дел, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, заявление в МВД Башкирии подала дочерняя компания «Роснефти» ООО «РН-Ванкор», причем случилось это еще в апреле 2016 года.​ Компания потребовала возбудить уголовное дело против экспертов ООО «Институт проблем транспорта энергоресурсов» (ИПТЭР) за нанесение ущерба, поскольку они признали трубопровод Ванкор — Пурпе не магистральным, а промысловым. На основе этой экспертизы, которую в феврале 2016 года заказала Межрегиональная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1, налоговики начислили компании налог на имущество на нефтепровод. «Коммерсантъ» приводит сумму в 2 млрд руб., однако отмечает, что это неофициальные данные.

«Роснефть» оспорила выводы ИПТЭР и налоговой инспекции, заказав собственную экспертизу в АО «ВНИИСТ». Эта экспертиза пришла к выводу, что Ванкор — Пурпе можно считать магистральным нефтепроводом.

Как рассказали источники газеты, в понедельник, 19 июня, эксперты ИПТЭР, проводившие экспертизу по заказу налоговиков, прошли опрос в управлении МВД в Уфе, который затянулся до позднего вечера.

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Как отмечает издание, «Роснефть» не первый раз вступает в споры из-за статуса своих трубопроводов. Во многом из-за позиции «Роснефти» и других производителей был снят с обсуждения в правительстве законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов». Один из приглашенных на это заседание источников РБК рассказал, что обсуждение законопроекта у Аркадия Дворковича отменили «из-за наличия неразрешимых разногласий по законопроекту». Одно из требований «Роснефти» касалось повышения статуса ряда ее нефтепроводов до магистральных.

Юрист BGP Litigation Наталия Юрченкова пояснила «Коммерсанту», что присвоение трубопроводу статуса магистрального не означает, что у налогоплательщика автоматически возникает право на льготы, поскольку перечень нефтепроводов, на которые распространяются льготы по налогу на имущество, утвержден правительством (в постановлении № 504 от 2004 года с последующими изменениями).

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В то же время информированные участники рынка рассказали газете, что из-за новых американских санкций уже сама «Роснефть» может отказаться от претензий на то, что ее нефтепроводы являются магистральными. 15 июня сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России, которые касаются и ограничений на финансирование строительства российских экспортных трубопроводов, а к ним, считает газета, могут быть причислены и магистральные нефтепроводы.

Нефтепровод Ванкор — Пурпе построен для транспортировки нефти с Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения в Туруханском районе Красноярского края до системы «Транснефти». Далее нефть по магистральному нефтепроводу ВСТО отправляется на экспорт.​

Автор: Владислав Гордеев
Теги: МВД , «Роснефть» , налоговая инспекция
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