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Суд в Киеве вернул «Укртелеком» Ахметова государству
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Суд в Киеве вернул «Укртелеком» Ахметова государству
Бизнес, 20:24
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Суд в Киеве вернул «Укртелеком» Ахметова государству
Договор о продаже акций «Укртелекома» компании «ЕСУ», принадлежащей группе Рината Ахметова, расторгнут судом. В «ЕСУ» намерены обжаловать это решение

Хозяйственный суд Киева расторг договор о продаже пакета акций «Укртелекома» между Фондом госимущества Украины (ФГИ) и ООО «ЕСУ», в этой компании с решением не согласны и будут обжаловать приговор, говорится в поступившем в РБК сообщении «ЕСУ».

«Учитывая характер претензий Фонда государственного имущества и их связь с действиями предыдущих владельцев «Укртелекома», ООО «ЕСУ» считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств», — заявили в компании.

В «ЕСУ» также отметили, что комиссия ФГИ неоднократно проверяла, как компания выполняет условия приватизационной сделки. Но последняя проверка прошла с нарушением сроков, по ее итогам комиссия не подтвердила выполнение условий «нескольких из более чем 50 приватизационных обязательств».

В Фонде госимущества сообщили, что суд также постановил взыскать с «ЕСУ» $81,9 млн пени за невыполнение инвестиционных обязательств. Проведенная в феврале этого года проверка показала, что «ЕСУ» не выполнила инвестиционный план, согласно которому должна была инвестировать в «Укртелеком» не менее $450 млн в течение пяти лет, прокомментировал глава ФГИ Виталий Трубанов. Кроме того, «Укртелеком» не выполнил условие договора и не передал телекоммуникационную сеть специального назначения в собственность государства.

Трубанов добавил, что действующая редакция украинского закона о приватизации не предусматривает выплаты компенсации инвестору за приобретенный пакет акций.

Как пишет УНИАН, «ЕСУ» приобрела 92,79% «Укртелекома» в 2011 году за 10,57 млрд гривен (по современному курсу это около $50 млн). «ЕСУ» на 100% принадлежала UA Telecominvest Limited, которую в 2013 году купил холдинг Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент». ФГИ подал на «ЕСУ» в суд 16 мая с требованием расторгнуть договор купли-продажи «Укртелекома».

А 5 мая украинская прокуратура заявила о расследовании дела против бывшего премьера страны Сергея Арбузова в связи с приватизацией «Укртелекома». В прокуратуре заявили, что Арбузов незаконно финансировал из госбюджета создание «Укртелекомом» сети специального назначения.

Авторы: Андрей Гатинский, Ирина Парфентьева.
Теги: суд , «Укртелеком» , Ринат Ахметов , «ЕСУ»
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