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Глава Alibaba Group предсказал появление этикеток «Сделано в интернете»
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Глава Alibaba Group предсказал появление этикеток «Сделано в интернете»
Бизнес, 19:37
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Глава Alibaba Group предсказал появление этикеток «Сделано в интернете»
Развитие технологий позволит любому малому предприятию участвовать в мировой экономике и мировой торговле, заявил Майкл Эванс. Для того чтобы заняться бизнесом, будет достаточно мобильного телефона и идеи
Майкл Эванс (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

На протяжении последних 50 лет международную торговлю предопределяли около 65 тыс. мультинациональных компаний, однако в будущем эта ситуация изменится. В ближайшие 50–60 лет возникнет 60 млн предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут работать через интернет, и лидирующее место в мировой торговле перейдет к ним. Об этом заявил президент Alibaba Group Майкл Эванс в ходе дискуссии «Образы будущего: общие ценности и личный вклад» на Всемирном фестивале молодежи и студентов, передает корреспондент РБК.

«Вся логистика, оплата и расчеты будут происходить через интернет, по всей глобальной экономике. Такого никогда не было», — добавил он. Ранее малый и средний бизнес был вынужден ограничивать свою деятельность тем регионом, в котором он находился. У бизнеса не было возможностей, чтобы поставить свою продукцию в другие регионы.

«Это то, как мы видим будущее: каждая малая компания и бизнес будет участвовать в мировой торговле. Каждый, у кого есть мобильный телефон и собственные идеи, сможет создать свой бизнес», — подчеркнул Эванс.

По его словам, на смену этикеткам «Сделано в Китае» (России, Индии или США) придет этикетка «Сделано в интернете».

Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, также присутствовавший на дискуссии, заявил, что в долгосрочной перспективе предпринимателей будет все больше. По его словам, мир живет в эпоху «смерти консьюмеризма», когда молодежь меньше интересуется деньгами и материальными благами. Приоритетами становятся образование и занятие своим делом.

В образование необходимо внедрять современные технологии, такие как машинное обучение, дополненная реальность и искусственный интеллект, полагает Магомедов.

«Интернет станет важнее, чем нефть»: главное из выступления Джека Ма
Технологии и медиа

Основатель Alibaba Group Джек Ма 17 октября заявил, что бизнес должен учитывать происходящие в мире изменения. Сейчас более 80% людей на планете имеют подключение к интернету, необходимо строить электронную экономику, говорил Ма.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: мировая торговля , Alibaba Group
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