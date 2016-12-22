X5 Retail Group начнет торговаться на Московской бирже до конца года

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») разместит бумаги на Московской бирже до конца 2017 года. Об этом заявила финансовый директор группы Светлана Демяшкевич во время звонка для инвесторов по результатам трех кварталов 2017 года.
О планах X5 Retail Group разместить свои депозитарные расписки (GDR) на местной бирже сообщала газета «Ведомости» в конце июля 2017 года со ссылкой на источник. Тогда представитель X5 Retail Group заявлял, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
В четверг, 19 октября, Демяшкевич заявила, что «не стала называть их (сообщения о листинге в прессе. — РБК) спекуляцией». По ее словам, компания действительно планирует листинг, чтобы увеличить базу инвесторов.
Кроме того, X5 Retail Group рассчитывает на вхождение в индекс MSCI Russia, который служит ориентиром для международных инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы. Сейчас в индекс входят 22 компании, в том числе основные конкуренты X5 Retail Group — «Магнит», ГК «Дикси» и «Лента».
«Пятерочка» (ранее это была головная структура будущего X5 Retail Group) провела IPO на Лондонской бирже в 2005 году. На начало 2017 года в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже было GDR на 37,64% акций компании. Одна GDR соответствует 0,25% обыкновенной акции. Еще 47,86% компании принадлежит основному акционеру — структурам «Альфа-Групп», 14,43% — основателям сети «Пятерочка».
Листинг на Московской бирже будет техническим и не будет означать сокращение доли кого-то из существующих акционеров, поясняет аналитик «ВТБ Капитала» Мария Колбина. По ее словам, цель размещения X5 Retail Group — именно во вхождении в индекс MSCI, однако для этого нужно отвечать требованиям по ежедневному и ежеквартальному обороту на бирже. Включение в индекс позволяет привлечь новых активных инвесторов, что гарантирует приток вложений, замечает Колбина.
Компания рассматривает возможность листинга на Московской бирже как минимум с 2014 года, тогда об этом заявлял бывший исполнительный директор X5 Retail Group Стефан Дюшарм.
Стоимость GDR X5 Retail Group в четверг, 19 октября, снизилась на 4,8% к 18:00 по московскому времени с момента открытия торгов на Лондонской бирже до $40,5. Аналитики связывали это с результатами, которые X5 Retail Group представил по итогам третьего квартала 2017 года. Прибыльность компании оказалась ниже консенсус-прогноза, говорится в аналитической записке UBS.