Сечин заявил об отсутствии планов купить ЛУКОЙЛ

«Роснефть» никогда не интересовалась ЛУКОЙЛом и не планирует покупать эту компанию, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Ранее президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов говорил, что правительство не заинтересовано в такой сделке

Игорь Сечин (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

«Роснефть» никогда не интересовалась покупкой ЛУКОЙЛа, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на пресс-конференции в рамках Евразийского экономического форума в Вероне. «Мы никогда не интересовались покупкой ЛУКОЙЛа. В наших планах этого нет, потому что нет предложения на рынке», — заявил Сечин (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, обсуждение покупки «ЛУКОЙЛа» похоже на PR-кампанию для повышения капитализации.

На прошлой неделе о возможном поглощении «Роснефтью» дважды высказался президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. В интервью Financial Times он заявил, что не боится попыток поглощения со стороны «Роснефти». «До сих пор (Сечин) покупал активы, которые были выставлены на продажу. А ЛУКОЙЛ, по словам Алекперова, не продается.

Об этом же Алекперов заявил и в интервью Bloomberg TV, комментируя слухи о желании «Роснефти» купить ЛУКОЙЛ: «У меня нет беспокойства по этому поводу: я знаю позицию российского правительства, я знаю позицию российского президента. Они полагают, что российское государство уже имеет достаточное присутствие в экономике».

ЛУКОЙЛ — вторая по добыче нефти компания на российском рынке после «Роснефти» и крупнейшая частная НК в стране. Добыча «Роснефти» по итогам шести месяцев 2017 года составила 104,7 млн т, переработка — 56,2 млн т. Добыча ЛУКОЙЛа за тот же период составила 43,6 млн т, переработка — 35,6 млн т. В четверг на 15:40 мск «Роснефть» на Московской бирже стоила 3,4 трлн руб., ЛУКОЙЛ — 2,5 трлн руб.

С 10 октября, когда вышло интервью Алекперова в FT, бумаги ЛУКОЙЛа подешевели на 2%, из них на 1% — в четверг, 19 октября.