Представитель Хотина назвал иски Альфа-банка давлением на заемщика

Представитель экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина прокомментировал требование Альфа-банка компаниям, связанным с бенефициаром офшора Radamant Financial AG, погасить задолженность в размере 2,6 млрд руб. По его словам, между банком и компанией длительные и конструктивные отношения, продолжающиеся более десяти лет. «По состоянию на сегодняшний день все обязательства компании перед банком исполняются. За указанный период компания погасила банку около $200 млн. На текущий момент все соглашения являются действующими, обязательства по ним исполняются в полном объеме, просрочек нет», — подчеркнул представитель Хотина.

По словам представителя экс-владельца «Югры», срок погашения кредита не наступил. «Переговоры по реструктуризации долга продолжаются, и мы предпринимаем все необходимые действия для достижения сторонами соглашения. Основания подачи исков Альфа-банком изучаются. Мнение компании в отношении поданных исков — исключительно формальное давление на заемщика с целью принятия условий банка по реструктуризации декабрьского платежа, носящих не​рыночный характер», — добавил он.