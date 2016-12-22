Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения во вторжении в частную жизнь

Миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения за соучастие во вторжении в частную жизнь. На бизнесмена пожаловалась помощница арт-дилера Ива Бувье, которого Рыболовлев обвиняет в мошенничестве

Основному владельцу и президенту футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения за соучастие во вмешательстве в частную жизнь, передают издания Nice-matin и Monaco-Matin.

По их данным, миллиардер покинул Дворец правосудия Монако, куда был вызван по запросу следователя Эдуарда Левро, не прокомментировав случившееся. Обвинение ему предъявили после жалобы помощницы арт-дилера Ива Бувье Тани Раппо.

По жалобе Раппо, как пишет Nice-matin, правоохранители в феврале 2017 года проверяли телефон адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды, на котором была найдена запись разговора Бувье, Раппо и Рыболовлева. Кроме того, следователи нашли сообщения, компрометирующие министра юстиции Монако. Из-за проверки телефона в середине сентября прокуратурой было начато расследование, подозреваемым по которому проходит некий неназванный человек «X».

В среду, 18 октября, Рыболовлев сообщил, что ему должны предъявить обвинения по этому делу, хотя миллиардер и опроверг «причастность к совершению таких поступков», утверждает Nice-Matin. Он добавил, что собирается сотрудничать со следствием и доверяет правосудию Монако.

Ранее издание JDD сообщило, что Рыболовлев объявлен при дворе князя Монако персоной нон грата. По данным издания, это произошло из-за тяжбы миллиардера со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.​ Впрочем, коммуникационный департамент Монако вскоре опроверг РБК статью JDD. «Пожалуйста, обратите внимание на то, что эти слухи не имеют никаких оснований», — заявили представители ведомства, добавив, что категорически отрицают их.

Судебное разбирательство между Рыболовлевым и Бувье началось в 2015 году. По мнению миллиардера, Бувье продавал ему картины по завышенной цене, из-за чего ему пришлось переплатить за них несколько сотен миллионов долларов. По этим обвинениям правоохранители даже задерживали Бувье, но он вышел под залог в​ €10 млн.

В сентября 2017 года министр юстиции Монако Филипп Нармино ушел в отставку из-за сообщений о дружеских отношениях с Рыболовлевым, что, по данным Le Monde, могло помочь бизнесмену в деле против Бувье.

Рыболовлев — 15-й богатейший бизнесмен России, его состояние оценивается в $7,3 млрд. Он совладелец компании «Уралкалий», а также президент футбольного клуба «Монако».