Forbes включил Мильнера в список 100 величайших бизнес-умов современности

Миллиардер Юрий Мильнер стал единственным россиянином, который вошел в список 100 величайших бизнес-умов современности, составленный американским журналом Forbes. В рейтинг также вошли Пол Маккартни, Джорджио Армани и другие

Юрий Мильнер (Фото: РБК)

Сооснователь Mail.Ru Group Юрий Мильнер, чье состояние оценивается в $3,5 млрд, вошел в список 100 величайших бизнес-умов современности, по версии американского журнала Forbes.

Как сообщает издание, в этот список вошли «визионеры и пророки капитализма», которые написали для журнала короткие эссе о о личном опыте и идеях, которыми руководствовались, достигая успеха. Мильнер стал единственным россиянином, который попал в этот список.

Помимо Мильнера в список вошли мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу, азиатский бизнесмен Ли Кашин, битл Пол Маккартни, хип-хоп звезда Шон Комбс (Пафф Дэдди), бизнес-консультант и писатель Джим Коллинз, модельер Джорджио Армани, американский эксперт в области домоводства Марта Стюарт и основатель CNN Тед Тернер.

Среди величайших бизнес-умов, по версии журнала, также оказались основатель Paypal и SpaceX Илон Маск, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, соразработчик Google Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг, создатель Facebook Марк Цукерберг и другие.

Мильнер также вошел в список самых влиятельных россиян за последние 100 лет, который был опубликован в сентябрьском номере российского Forbes. Помимо него туда были включены Юрий Гагарин, Иосиф Сталин, Владимир Путин, Владимир Высоцкий, Сергей Королев, Владимир Ленин, Георгий Жуков, Михаил Калашников, Сергей Брин, Павел Дуров и Андрей Сахаров.

В марте Мильнер был включен в топ-50 мировых лидеров, по версии журнала Fortune, он занял 40-е место. Еще одним россиянином в списке журнала стала председатель благотворительной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина, опередившая предпринимателя на 11 позиций.