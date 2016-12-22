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Японский Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа
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Японский Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа
Бизнес, 21:17
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Японский Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа
Nissan вышел из состава акционеров АвтоВАЗа, продав долю в компании своему партнеру Renault. Японский концерн изначально не планировал участвовать в допэмиссии АвтоВАЗа, поэтому эта сделка вполне логична, отмечает эксперт
Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС

Французская Renault выкупила у своего глобального партнера Nissan 9,15% акций Alliance Rostec Auto B.V., которое контролирует 64,6% АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба Renault. Сделка осуществляется в рамках «продолжающегося процесса реструктуризации АвтоВАЗа», говорится в сообщении. Сумма сделки составила €45 млн, сказал РБК представитель Renault в России.

На конец 2016 года структура владения Alliance Rostec Auto B.V. выглядела следующим образом, напоминает «Интерфакс»: 73,3% — у Renault, 17,55% — у «Ростеха», 9,15% — у Nissan. Таким образом, по итогам объявленной во вторник сделки Nissan вышел из состава акционеров Alliance Rostec Auto B.V. и самого АвтоВАЗа соответственно.

Эта сделка никак не повлияет на текущие промышленные проекты альянса, подчеркнул представитель Renault.

Реструктуризация АвтоВАЗа проводится для финансового оздоровления компании. По результатам первого этапа допэмиссии в декабре 2016 года компания привлекла 26,1 млрд руб. Доля Alliance Rostec Auto B.V., выкупившего новые акции на 14,85 млрд руб., снизилась с 74,5 до 64,6%. А кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» Renaissance Securities Limited получила 24,05%, выкупив бумаги на 11,25 млрд руб.

Как позже стало известно, «Ренессанс Капитал» купил акции АвтоВАЗа на деньги Renault — детали допэмиссии французская компания раскрыла в отчете за 2016 год. В начале июня 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что «Ренессанс Капитал» как финансовый инвестор «в определенный момент» выйдет из числа акционеров автопроизводителя.

Изначально, когда принималось решение о допэмисии АвтоВАЗа, сообщалось, что в ней примет участие Renault, «Ростех» сохранит блокпакет в компании, так что доля Nissan в любом случае размылась бы, замечает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Поэтому выход японского концерна из числа акционеров российской компании он называет логичным.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: Nissan , АвтоВАЗ
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