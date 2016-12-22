Правительство обсудит новые правила для малых форматов торговли

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Правительство готовится рассмотреть законопроект Минпромторга о стандартах нестационарной и мобильной торговли. Поправки должны положить конец «хаосу в регулировании» этого рынка. Министерство прогнозирует, что после принятия поправок в России появится 150 тыс. новых объектов торговли, а еще около 100 тыс. объектов будет реконструировано

Торговый хаос

Правительство России в понедельник, 22 мая, обсудит поправки в законодательство, направленные на улучшение условий для работы нестационарной и мобильной торговли. Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, который является разработчиком законопроекта, на этапе согласования его рассмотрели 49 субъектов РФ, большинство из них поддержали документ без замечаний.

Одна из главных идей Минпромторга — ​передать полномочия по регулированию альтернативных форматов торговли на уровень субъектов Федерации и, таким образом, создать единые правила ведения бизнеса хотя бы на уровне отдельных регионов. Сейчас «практически все полномочия сосредоточены в органах местного самоуправления, что создает хаос в регулировании малых форматов торговли», заявил РБК статс-секретарь, замминистра Виктор Евтухов.

Чтобы дать гарантии бизнесу, Минпромторг предлагает заключать договоры аренды на нестационарные торговые объекты (НТО, к ним относятся павильоны и киоски) на срок не менее семи лет. Если возникнет потребность переместить точку (например, участок потребуется для госнужд), власти обязаны предоставить предпринимателю сопоставимое место.

Кроме того, законопроект отделяет понятия «мобильный торговый объект» (автомагазины, автолавки) от НТО. Сейчас мобильная торговля практически приравнена к нестационарной, то есть место под автолавку надо включать в схему размещения, заключать договор аренды земельного участка и т.д. Законопроект предполагает значительно упростить данную процедуру.

Минпромторг прогнозирует, что после принятия поправок в России появится 150 тыс. новых объектов торговли, а еще около 100 тыс. объектов будет реконструировано (все это, по оценкам министерства, потребует 400 млрд руб. частных инвестиций). Отказ от малых форм торговли приводит к падению спроса и потребления товаров. Напротив, «увеличение числа торговых объектов шаговой доступности способствует увеличению объемов реализации и потребления продовольствия», подчеркивает Евтухов. По прогнозам Минпромторга, в итоге принятия поправок объемы реализации сельхозпродукции в России могут вырасти на 4,5 млн т.

Пример Москвы

Одной из причин обращения Минпромторга к теме нестационарной торговли является падение объемов розничной торговли в России в целом. Как напоминают в пресс-службе министерства, за два года розничный оборот в России сократился на 15%, в Москве падение составило еще больше — 25%. Данный показатель учитывает все виды потребительских товаров. По мнению председателя правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, продажи продуктов питания в Москве за 2016 год снизились на 5%, однако цифра за два года «значительнее».

Собеседники РБК вспоминают ситуацию в Москве как яркий негативный пример взаимоотношений властей и мелких и средних торговцев. «Решением местных властей была практически уничтожена вся уличная торговля», — отмечает партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Озвученные министерством данные по инвестициям в НТО могут быть и выше, но «при определенных гарантиях соблюдения прав собственности и безопасности инвестиций», отмечает председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП) Александр ​Оськин. Московский эксперимент с ликвидацией самостроя показал эфемерность договоренностей, констатирует он. По данным АРПП, еще пять лет в Москве было около 30 тыс. объектов мелкой розницы, сейчас — не более 7 тыс.

При этом все о​прошенные РБК участники рынка и эксперты поддерживают предложения Минпромторга. «Это очень благоприятные изменения для предпринимателей, так как они направлены на ясность «правил игры», чего так не хватает российскому бизнесу. Местные власти склонны менять нормативную базу в сфере торговли слишком часто и непрогнозируемо, что ставит предпринимателей в незащищенное положение», — рассуждает адвокат Олег Сухов. Когда «в одном городе сносят все киоски, а в другом они спокойно функционируют — это нарушает права предпринимателей, создавая слишком разные условия для торговли на местах», соглашается Денис Фролов.

Принцип «меняется место — сохраняется бизнес», по которому предпринимателю гарантируют право размещения, является «глубоко правильным», заявил РБК президент Коалиции владельцев малых торговых форматов Владлен Максимов. «Люди не готовы ничего вкладывать, пока они на птичьих правах», — подчеркнул он, добавив, что сейчас эти вопросы решаются на основании личных договоренностей.

Сейчас сроки аренды устанавливаются «в зависимости от настроения чиновников», а норма о минимальном размещении НТО на семь лет будет способствовать «уверенности в завтрашнем дне», считает Оськин.

Продажи ставят на ГАЗ

В Минпромторге также рассчитывают, что законопроект даст толчок для развития автопроизводителей. В случае его принятия к 2019 году предприятия российского автопрома могут реализовать 50 тыс. грузовиков (на сумму 80 млрд руб.) в качестве автомагазинов, автокафе и фуд-траков, говорится в материалах министерства. Еще около 60 млрд руб. получат производители специализированного торгового оборудования для автолавок и фуд-траков, считают в Минпромторге.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Основным автомобилем для развития мобильной торговли рассматривается «ГАЗель NEXT», которую производит группа ГАЗ (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски). В частности, перечисляется ряд успешно реализованных в крупных городах проектов фуд-траков и мобильных лавок на базе «ГАЗель NEXT»: «Сюда еда» (франшиза ресторанов быстрого питания), «Рыба здесь» (киоски по продаже рыбной продукции), Eat & Go (продажа гамбургеров и бутербродов в Петербурге, в том числе в аэропорту Пулково).

«Сегодня развитие мобильной торговли тормозится из-за проблем юридического регулирования: существующий закон о торговле не содержит понятия «мобильный торговый объект». Соответственно, все согласования для мобильной торговой точки происходят так же, как и для стационарной. На каждое уходит очень много времени, теряется сама идея «мобильности», — рассуждает директор по реализации и маркетингу дивизиона «Легкие коммерческие автомобили» группы ГАЗ Олег Марков. Между тем, по его словам, в разработку четырех базовых комплектаций для мобильной торговли (на их базе может быть создано более 1 тыс. модификаций автомобилей) компания уже вложила 9 млрд руб.

Как уточнила РБК представитель группы ГАЗ, завод готов удовлетворить потребность рынка в полном объеме. «На фоне того, что рынок начал падать с 2014 года и до сих не восстановился до докризисного уровня, эти объемы позволят компенсировать снижение продаж», — объяснила она.​ По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году группа ГАЗ продала 69,4 тыс. автомобилей, в 2015 году — 51,2 тыс., то есть на 26% меньше. В 2016 году продажи выросли на 9%, до 55,8 тыс. За первые четыре месяца 2017 года продажи выросли всего на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«ГАЗель Next» — не единственный вариант для организации мобильной торговли, считает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов, хотя в плане обеспеченности необходимыми мощностями ГАЗ имеет преимущество. В качестве альтернативных вариантов Беспалов называет УАЗ и Ford Tranzit, производство которого локализовано в России. Также небольшие фургоны производит ЗИЛ.

Представитель ЗИЛа сообщила РБК, что компания не рассматривает участие в проекте. Получить оперативные комментарии представителей УАЗа и Ford не удалось.​

Затянувшееся рассмотрение

Минпромторг начал разрабатывать поправки еще в 2014 году и рассчитывал, что Госдума примет их еще в 2016 году. Андрей Карпов из Ассоциации экспертов рынка ретейла предполагает, что согласование законопроекта может затягиваться из-за неуверенности властей в добросовестности владельцев НТО как налогоплательщиков.

В свою очередь, Владлен Максимов из Коалиции киоскеров отмечает, что реализация законопроекта во многом будет зависеть от региональных властей. «Можно принять любой прекрасный закон, но регионы на месте сформулируют такие рамочные требования, что никто рад не будет», — предостерегает эксперт.