«Дочка» «Ростеха» нашла в договоре с Siemens угрозу суверенитету России

Siemens не мог соблюдать санкции на территории России, так как это противоречит суверенитету страны и интересам ее жителей, говорится в тексте встречного иска «Ростеха» к Siemens

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РБК удалось ознакомиться с деталями встречного иска, который в рамках дела о поставках турбин в Крым подали «дочки» «Ростеха» к Siemens Aktiengesellschaft (Siemens) и «Сименс технологии газовых турбин» (100% у SGTTH B.V. — СП «Силовых машин» (доля косвенного владения — 35%) и Siemens). О них рассказали два человека, близкие к одной из сторон процесса и знакомые с документом. Исковое заявление подписали ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт», оно было передано в суд 16 октября.

Истцы просят признать ничтожными три пункта в контракте от 10 марта 2015 года, согласно которому «СТГТ» должен был поставить 7 газотурбинных установок SGT5- 2000E, четыре из которых в последствие несмотря на европейские санкции оказались в Крыму, рассказывают собеседники РБК. Это «санкционные оговорки», объясняют они. Первый пункт говорит о том, что конечным местом назначения должна быть страна и стройплощадка, где расположен строящийся объект. Если покупатель хочет использовать оборудование в другой стране или для другого объекта, это возможно только с разрешения поставщика. «Технопромэкспорт» попросил «CТГТ» доставить турбины на Таманский полуостров Краснодарского края — контракт предполагал поставку турбин для строительства Таманской ТЭС, конкурс на строительство которой не проведен до сих пор. Согласно второму пункту, турбины Siemens могут быть использованы только на энергоблоках, подключенных к сетям Краснодарского края. Покупатель при этом обязуется, не использовать оборудование на электростанциях, подключенных к энергосистеме Крыма или объектах, которые используются только для энергоснабжения полуострова.

Наконец третий «санкционный» пункт говорит о том, что поставщик не обязан выполнять условия контракта, если его затрудняют ограничения, вытекающие из различных санкций, в том числе введенных ЕС и США, которые могут подвергнуть поставщика штрафам.

Siemens включил все три пункта в контракт с единственной целью: соблюсти санкции и не допустить перемещения оборудования в Крым, письмо с таким разъяснением «СТГТ» направлял покупателям, рассказывают источники РБК, близкие к одной из сторон процесса.

В этом случае все три пункта можно признать ничтожными по нескольким основаниям, считает истец. Во-первых — как часть сделки, которая совершена с целью «противной основам правопорядка», указывают они. Под основами правопорядка президиум ВАС понимает запрет на совершение действий, которые в том числе наносят ущерб суверенитету или безопасности государства, затрагивают интересы больших социальных групп, нарушают конституционные права и свободы частных лиц. Siemens, прописав три указанных пункта в контракте, хотел заставить российские компании исполнять санкции ЕС, а это прямо угрожает суверенитету России, перечисляют доводы иска собеседники РБК.

При этом в самом Европейском Союзе компаниям запрещено исполнять санкции других государств, которые не поддерживаются ЕС, а в Германии даже карается штрафами, указывают они.

Второй аргумент истцов заключается в том, что три «санкционных пункта» нарушает один из принципов Конститутции России: принцип единства экономического пространства, который в предполагает свободное перемещения товаров. А с 18 марта 2014 года Крым и Севастополь приняты в состав России, напоминают источники РБК.

Наконец, сделка может быть признана ничтожной, если она направлена на публичные интересы третьих лиц, а именно обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства. Этому описанию соответствуют все три пункта контракта: понуждая российские компании ограничивать поставки оборудования в Крым, оговорки прямо нарушают интересы жителей Крыма и Севастополя.

Истцы говорят о необходимости «СТГТ» как предприятия группы Siemens соблюдать европейские санкции, но истцы вводят суд в заблуждение: санкции не применяются за пределами юрисдикции Европейского союза, указывают собеседники РБК. Это они отметили в отзыве на иск Siemens, который также был передан в суд 16 октября, рассказывают они.

Единственным контрагентом СТГТ выступает российская компания ОАО ВО «Технопромэкспорт», и отношения между ними, согласно контракту, регулируются российским правом.

Siemens и «СТГТ» не согласны с исковым заявлением структур «Ростеха» и планируют заявить ходатайство о его возвращении истцу, рассказывают источники РБК.

Даже если суд признает все три пункта контракта ничтожными, это нисколько не повлияет на доводы Siemens и «СТГТ» о том, что они не стали бы заключать контракт, если бы знали о том, что оборудование буде поставлено в Крым (эти доводы приведены в иске компаний к двум «Технопромэкспортам»), пересказывают источники РБК позицию немецкой стороны. Суд принимает встречный иск, только если он исключает удовлетворение первоначально поданного заявления, но в этом случае это не так.

Доводы структур «Технопромэкспорта» даже усиливают позицию Siemens: получается, что покупатели действительно знали о ничтожности «санкционных оговорок» уже на момент заключения контракта, но скрыли это обстоятельство от поставщика, рассказывают источники РБК. Это доказывает, что «СТГТ» заключило контракт под влиянием обмана, объясняют они позицию немецкой стороны. По их словам, в Siemens и «СТГТ» считают, что принятие встречного иска только затянет процесс.

Siemens подал иск к российским компаниям 11 июля. Немецкий концерн просит признать незаконными два договора поставки турбин, рассказывал собеседник РБК, близкий к одному из ответчиков (в определении суда указано — о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки). Первый был заключен в марте 2015 года между заводом «Сименс Технологии газовых турбин» (у Siemens — 65%, остальное — у «Силовых машин») и ОАО «Технопромэкспорт» о поставке четырех газотурбинных установок SGT5-2000Е, второй — в октябре 2016 года, это договор о перепродаже этих установок в адрес ООО «Технопромэкспорт». Siemens планирует доказать, что заключила сделку «под влиянием заблуждения», объясняет собеседник РБК. В заблуждение немецкую компанию якобы ввело ОАО «Технопромэкспорт», писал Forbes со ссылкой на материалы дела: Siemens договаривалась о поставках турбин в Краснодарский край, а они оказались в Крыму.