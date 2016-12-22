«Роснефть» и ЛУКОЙЛ поспорили о цене нефти с Требса и Титова

«Роснефть» ведет переговоры с ЛУКОЙЛом о снижении стоимости перевалки нефти с месторождений Требса и Титова. Каждые $10 скидки обеспечили бы «Роснефти» экономию $1,4 млрд в течение срока реализации проекта, говорит эксперт

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Споры о цене

«Роснефть» ведет переговоры с ЛУКОЙЛом о снижении ставки на перевалку нефти с месторождений Требса и Титова через Варандейский терминал, которая влияет на стоимость сырья, рассказали РБК три человека, близких к «Башнефть-Полюсу» (у принадлежащей «Роснефти» «Башнефти» — 74,9% в СП, у ЛУКОЙЛа — 25,1%, компания владеет лицензией на эти месторождения), ЛУКОЙЛу и «Башнефти».

Нефть с месторождений можно отгружать только через этот терминал, который принадлежит ЛУКОЙЛу, поэтому большую часть нефти Требса и Титова «Башнефть-Полюс» продает ЛУКОЙЛу.

Формула цены нефти с месторождений «Башнефть-Полюса» включает ставку на перевалку на Варандее («Башнефть-Полюс» продает нефть ЛУКОЙЛу по цене, из которой вычитается стоимость перевалки). Сейчас ставка составляет $38 за тонну, сказали два источника РБК и подтверждает человек, близкий к «Башнефти».

По словам источников, действующий контракт на перевалку истекает в конце года, но стороны пока не договорились о новых условиях. «Роснефть» в сентябре решила снизить добычу на этих месторождениях ​— в два раза к уровню прошлого года до 3 тыс. т в сутки. Это может быть использовано как один из аргументов в переговорах, говорят два собеседника РБК. Впрочем, представитель «Роснефти» объяснял это выполнением обязательств в рамках соглашения с ОПЕК о сокращении добычи.

Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались от комментариев.

Дорогой Варандей ЛУКОЙЛ инвестировал в строительство Варандейского терминала $1,1 млрд, он был запущен в 2008 году. Причал для этого терминала пришлось построить на расстоянии 21 км от берега в Баренцевом море: прибрежная зона слишком мелководна. Ставка в $38 за тонну намного выше стоимости перевалки на других экспортных терминалах, говорит вице-президент международного ценового агентства Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Для сравнения в Приморске перевалка нефти стоит чуть больше $2 за тонну, в Новороссийске — немного больше $3 за тонну, в Усть-Луге — около $2,5 за тонну, перечисляет он. Варандей — частный терминал, он построен в сложных северных условиях, это отчасти может объяснить такую высокую цену, рассуждает эксперт. Оценить, окупил ли уже ЛУКОЙЛ инвестиции в терминала, опрошенные РБК эксперты и аналитики не смогли.

Скидка на $1,4 млрд

«Роснефть» купила 50,08% «Башнефти» в октябре 2016 года, став партнером ЛУКОЙЛа по «Башнефть-Полюсу». Компания тогда «пришла в ужас» от высоких ставок на Варандее, вспоминают два федеральных чиновника. Но ЛУКОЙЛ отказался снижать ставку, и компании заключили новый контракт на год на тех же условиях, рассказывают два собеседника РБК. «Договорились, что новые условия утвердим в течение трех месяцев в начале 2017 года», — объясняет один из них, но договориться до сих пор не удалось.

ЛУКОЙЛ готов снизить ставку на перевалку на $10 за тонну, рассказывают два человека, близких к ЛУКОЙЛу и «Башнефть-Полюс». Такая уступка обсуждается с апреля, уточняет один из них. Второй источник подтверждает, что цифра обсуждалась с весны. Но ЛУКОЙЛ готов предоставить скидку только в обмен на пятилетний контракт, говорит один из собеседников. И чем короче контракт — тем меньше скидка, добавляет он. В ходе переговоров «Роснефть» рассматривала альтернативный вариант транспортировки — строительство трубы от месторождений им. Требса и Титова до магистрального нефтепровода «Транснефти» Уса-Ухта-Ярославль, говорят три источника, близкие к «Башнефть-Полюсу», «Башнефти» и ЛУКОЙЛу. Но этот вариант пока посчитали малореалистичным: стройка займет два-три года и будет менее выгодно, чем транспортировка через Варандей; кроме того придется расширять магистральный трубопровод «Транснефти», говорят источники РБК.​

Запасы месторождений им Требса и Титова на конец 2015 года составляли 140 млн т, таким образом за весь срок реализации проекта «Роснефть» при снижении ставки на $10 за тонну может сэкономить $1,4 млрд, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, добыча в зависимости от годовых объемов может растянуться примерно на 70 лет.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Роснефть» не устроил ни размер скидки, ни условие о долгосрочном контракте, рассказывают источники РБК. Один из них уточняет, что компания намерена получить скидку в $20 от стоимости перевалки тонны нефти.

ЛУКОЙЛ предлагал «Роснефти» своповые поставки нефти по трубе на Усе (отсюда начинается транспортировка нефти с северных месторождений Тимано-Печоры, в том числе Усинского месторождения ЛУКОЙЛа) вместо поставок через Варандей, ни о какой скидке речь не идет, заявил РБК президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. «У начальника сейчас жесткая позиция — цену [на перевалку нефти] не снижать», — подтверждают два человека, близких у ЛУКОЙЛу.

Своповые поставки действительно обсуждались: «Башнефть-Полюс» могла бы отдавать нефть ЛУКОЙЛу, а ЛУКОЙЛ поставлять свою нефть «Роснефти» в районе Усы, говорят два человека, близких к ЛУКОЙЛу и СП. Но для «Роснефти» это невыгодно: нефть месторождений Требса и Титова намного лучше по качеству, рассказывает один из собеседников.

Один из собеседников РБК говорит, что дедлайн по переговорам — 1 ноября, второй считает, что время есть до середины декабря.