Турецкая Palmali подала иск к нефтетрейдеру ЛУКОЙЛа почти на $2 млрд

Турецкая судоходная компания Palmali заявила о «предполагаемом невыполнении» швейцарским трейдером ЛУКОЙЛа Litasco требований по долгосрочному контракту. В связи с этим Palmali подала иск в Высокий суд Лондона почти на $2 млрд

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Один из крупнейших грузоперевозчиков в Каспийском регионе, турецкая судоходная компания Palmali подала иск к нефтетрейдинговому подразделению российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ Litasco в Высокий суд Лондона. Сумма требований компании составляет почти $2 млрд. Об этом со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции заявление Palmali сообщает Reuters.

«Претензия, — как пояснили в пресс-службе турецкой компании, — касается предполагаемого невыполнения Litasco требований по долгосрочному контракту между компаниями». Иск, согласно данным Palmali, касается «нарушения контракта на сумму чуть менее $2 млрд плюс проценты и издержки». Остальных деталей контракта, а также подробностей исковых требований в Palmali не уточнили.

Представитель ЛУКОЙЛа на запрос РБК не ответил.

При этом ранее, в конце августа, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщал о том, что нефтяная компания рассматривает возможность продажи своего швейцарского подразделения Litasco. Решение по этому вопросу, по его словам, в ЛУКОЙЛе планировали принять в ноябре.

Продажа Litasco, как уточняли, в свою очередь, источники ​Reuters на рынке, могла быть связана с новыми санкциями США в отношении России. Они, по информации собеседников агентства, осложняют привлечение новых средств. Алекперов, в свою очередь, эту информацию опровергал, подчеркивая, что данное решение не связано с ужесточением мер против России со стороны США.