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В России в 2018 году начнется пилотный проект по маркировке сигарет
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В России в 2018 году начнется пилотный проект по маркировке сигарет
Бизнес, 19:28
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В России в 2018 году начнется пилотный проект по маркировке сигарет

В следующем году в России будет запущен пилотный проект по электронной маркировке сигарет, сообщил в понедельник, 18 сентября, в ходе форума «Опоры России» первый вице-премьер Игорь Шувалов. «Будет внедряться очень быстро система электронной маркировки. Мы запустили сейчас пилот по маркировке лекарственных средств, вот-вот готовы с нового года запустить пилот по маркировке табачных изделий», — цитирует ТАСС слова вице-премьера.

​​В аппарате Шувалова РБК не смогли предоставить дополнительную информацию о деталях пилотного проекта. Все вопросы находятся в проработке и о деталях дальнейшей работы по маркировке будет сообщено дополнительно, сообщил представитель вице-премьера.

В России последний год активно обсуждается необходимость внедрения системы отслеживания табачной продукции. При этом рассматривается два варианта: распространение на табачную отрасль ЕГАИС (единой государственной автоматизированной информационной системы) по аналогии с алкогольной отраслью и введение цифровой маркировки табачной продукции.

Вопрос о целесообразности распространения системы ЕГАИС на производство и розничную продажу табачной продукции обсуждается с осени 2016 года. Затраты на внедрение табачной ЕГАИС, по озвученным ранее данным ассоциации «Табакпром», могут составить около 24 млрд руб.

Игроки рынка считают ЕГАИС «неэффективной и избыточной мерой», писал в ноябре 2016-го РБК. В своем существующем виде система ЕГАИС не учитывает особенности производства сигарет и уже существующие собственные системы производителей в табачной отрасли, сообщал ранее вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.

Другие опрошенные РБК участники рынка также поддерживают введение системы цифровой маркировки. В частности, об этом РБК заявил вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев. По его мнению, наряду с гармонизацией акцизов такая система станет эффективным инструментом в борьбе с незаконным перетоком сигарет из стран ЕАЭС, улучшит налоговое администрирование и позволит легко определять подлинность продукции. «БАТ Россия», по словам руководителя отдела по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максима Курганского, готова участвовать в этом проекте.

В 2016 году в России было произведено, по данным Росстата, 335,7 млрд сигарет. Доля нелегальной табачной продукции в России по стоянию на май 2017 года достигла 4,6 против 1,1% весной 2016-го, свидетельствуют данные исследований Kantar.

Теги: правительство , сигареты , Шувалов , маркировка
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