Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,27 57,77 EUR Нал. 69,62 68,94 USD Бирж. 57,96 +0,27 EUR Бирж. 69,28 +0,37 USD ЦБ. 57,62 +0,09 EUR ЦБ. 68,75 +0,17 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2058,70 +0,24% РТС 1118,00 -0,48% Brent 54,90 -1,05% DJIA 22354,24 +0,39% Nasdaq 6477,00 +0,44% FTSE 7257,31 +0,58%
Минтранс отправил мегапроект РЖД «Евразия» на доработку
Лента новостей
Власти Украины решили продать права на трансляцию ЧМ-2018 за $7,6 млн 18:34, Технологии и медиа Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 18:29, РБК и Билайн Армения допустила возврат Азербайджану части территорий 18:28, Политика В Сургуте сотрудники ДПС задержали пьяного священника 18:21, Общество Пей кокосы, ешь бананы: как приучить Москву к экзотическому напитку 18:21, Свое дело Трамп поздравил ЦРУ с 70-летием при помощи видео со своей январской речью 18:11, Политика Во время стрельбы у ночного клуба в Берлине погиб россиянин 18:07, Общество ЕСПЧ принял жалобы на запрет в России сайентологов и «Аум Синрикё» 17:51, Общество Northrop Grumman купит производителя ракет Orbital ATK за $7,8 млрд 17:48, Бизнес Утилизирующие вооружения компании задолжали Минобороны 1,8 млрд руб. 17:46, Политика В Пензе после звонков о минировании эвакуировали 12 торговых центров 17:45, Общество План Юнкера: как в Брюсселе ищут новую идею для Европы 17:41, Мнение Литва заявила о перелете российских Ил-76 через свою воздушную границу 17:33, Политика В Одессе арестовали директора сгоревшего детского лагеря 17:32, Общество После анонимных звонков эвакуировали торговые центры и гостиницы Саранска 17:25, Общество Guardian назвала граждан Кипра среди российских и украинских миллиардеров 17:23, Общество В Одессе задержали двух оправданных фигурантов «дела 2 мая» 17:15, Политика На «Западе-2017» успешно запустили новую ракету комплекса «Искандер-М» 17:09, Политика АР узнало о причастности к «акустическим атакам» на Кубе третьей стороны 16:59, Политика Блогер Лапшин пожаловался на избиение в азербайджанской тюрьме 16:58, Общество Расходы на культуру и кинематограф в 2018 году сократят на 7 млрд руб. 16:47, Экономика Эстония, Барбадос и Багамы потребовали отстранить Россию от Олимпиады 16:31, Спорт Полиция оценила ущерб от «минирования» по всей России 16:23, Общество Танки, Путин, две страны: как проходят учения «Запад-2017» 16:21, Фотогалерея  Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года 16:14, Общество Блогер Лапшин рассказал о цели поездки в Азербайджан после Карабаха 16:08, Общество Правительство одобрило повышение акцизов на бензин 16:08, Экономика Топилин сообщил об индексации пенсий на 3,7% с 1 января 2018 года 16:07, Экономика
Минтранс отправил мегапроект РЖД «Евразия» на доработку
Бизнес, 18:36
0
Минтранс отправил мегапроект РЖД «Евразия» на доработку
Эксперты правительства и независимых институтов выявили в презентации РЖД по проекту высокоскоростной магистрали Пекин-Москва-Берлин ошибки и нестыковки. Минтранс отправил документ на доработку
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

В августе РЖД представила предварительное технико-экономическое обоснование масштабного проекта высокоскоростной железной дороги «Евразия», которая должна соединить Пекин с Берлином через Москву. Стоимость российского участка оценивалась железнодорожной монополией в 3,58 трлн руб., а общая стоимость — в 7,84 трлн руб., протяженность магистрали — 9,5 тыс. км., писало агентство ТАСС со ссылкой на презентацию. «Если проект «Евразия» пойдет быстрыми темпами, то в целом магистраль может быть построена за 8-10 лет», — заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью телеканалу «Россия 24» на форуме во Владивостоке 6 сентября. По его словам, этот проект окупится за 16 лет эксплуатации.

РЖД прогнозировала, что пассажиропоток на «Евразии» к 2050 году достигнет 36,9 млн человек в год, а объем перевозки грузов — 12,6 млн т (с возможностью увеличения до 20 млн т). Предполагается, что максимальная скорость поездов на магистрали составит 350 км/ч., средняя скорость — 250 км/ч. Таким образом, пассажир сможет доехать из Пекина в Берлин примерно за 40 часов.

Однако, как выяснил РБК, даже предварительные расчеты российских железнодорожников оказались слишком сырыми. 21 августа у заместителя министра транспорта Алана Лушникова прошло совещание по рассмотрению предварительного ТЭО «Евразии». Согласно протоколу, копия которого имеется в распоряжении РБК (источник в Минтрансе подтвердил ее подлинность), участники совещания пришли к выводу, что представленных материалов недостаточно, чтобы принять решение о целесообразности реализации проекта. В частности, Лушников отмечает (его подпись стоит под протоколом), что нет информации о проработке предварительного обоснования с железными дорогами Китая и Казахстана; нет информации по взаимодействию с Белоруссией и ЕС по этому проекту, не разработана организационно-правовая база и схема финансирования и реализации и т.д.

«Евразия» и Шелковый путь
Сейчас Китай развивает глобальный инфраструктурный мегапроект «Один пояс — один путь», который оценивается в $100 млрд. Он объединяет проекты Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути. В рамках Экономического пояса Шелкового пути решено развивать транспортный коридор Китай-Казахстан-Россия-Белоруссия-ЕС. «Евразия» может стать частью транспортного коридора Экономического пояса шелкового пути, говорил Александр Мишарин в интервью телеканалу «Россия 24».

На этом же совещании в Минтрансе несколько исследовательских институтов представили свои заключения по предварительному обоснованию «Евразии» — это Аналитический центр при правительстве, Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) и др., говорится в протоколе. Всего эксперты сделали 34 замечания к проекту РЖД. Например, они называют «не совсем логичными» следующие расчеты: участок Челябинск — Золотая Сопка на границе с Казахстаном протяженностью 134 км строится по плану три года, столько же, сколько участки Красное (станция, находящаяся на западе Смоленской области) — Москва протяженностью 487 км и Екатеринбург — Челябинск (217 км).

Эксперты также усомнились в заявленном в презентации утверждении, что «в Европе никто не ездит по ВСМ (высокоскоростной магистрали. — РБК) на расстояния свыше 1000 км, при этом делается предположение о конкурентоспособности ВСМ на расстояниях до 2500 км». Есть и просто фактические ошибки. На одном из слайдов РЖД указывает, что тариф на «Сапсан» составляет 4,8 руб. на километр, хотя сейчас на участке Москва — Санкт-Петербург («Сапсаны» курсируют только там) средний тариф в два раза выше — 9,86 руб за километр.

В итоге Минтранс отправил новый проект на доработку, следует из протокола. Сроки доработки не установлены, сказал РБК источник в министерстве. По словам представителя РЖД, сейчас «формируется план дальнейшего обсуждения проекта с партнерами и международным профессиональным сообществом». «Уже проведены предварительные переговоры с руководством китайских и казахстанских железных дорог, основные положения ТЭО представлены руководству белорусских железных дорог, ведется их обсуждение», — добавил он. Представитель РЖД заявил, что в ближайшее время в Минтранс будут предоставлены комментарии на замечания и предложения экспертного сообщества для детального анализа и дальнейшей доработки ТЭО.

Представитель Минтранса пока не ответил на запрос РБК.

РЖД уже несколько лет готовится к реализации другого крупного проекта — ВСМ Москва-Казань. На проектирование уже потрачено более 10 млрд руб., но несколько раз менялась схема финансирования стройки. В конечном варианте предполагается, что все будет построено за счет частных инвесторов, однако до сих пор не подписано ни одного обязывающего документа и строительные работы так и не начаты. В инвестпрограмме РЖД, согласно меморандуму к евробондам компании (у РБК есть копия) на 2018 год, на строительство этой дороги не предусмотрено никакого финансирования.

Автор: Василий Маринин.
Теги: РЖД , Минтранс , проект "Евразия"
Главное
Суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года Общество
Материалы по теме
Российский участок магистрали Европа — Китай оценили в 3,58 трлн руб. Бизнес
Строительство магистрали стоимостью свыше 1 трлн руб. отложат на 2035 год Общество
Строительство ВСМ придаст новый импульс развитию экономики Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку