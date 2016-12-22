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Авиакомпания для полетов в Крым получила сертификат эксплуатанта
Бизнес, 18 авг, 16:01
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Авиакомпания для полетов в Крым получила сертификат эксплуатанта
Региональная авиакомпания «Азимут», совладельцем которой является акционер аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев, получила разрешение на полеты. В планах перевозчика до 2021 года запустить рейсы в 25 городов
Фото: azimuth.aero

Росавиация выдала региональной авиакомпании «Азимут» сертификат эксплуатанта, что позволяет ей начать коммерческие перевозки пассажиров, рассказал РБК представитель ведомства. Представитель «Азимута» сообщила, что начать полеты планируется в сентябре.

О создании новой частной авиакомпании «Азимут», оснащенной самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сообщал в конце сентября 2016 года министр транспорта Максим Соколов. Инвесторы проекта тогда не были раскрыты. Объем инвестиций в новую авиакомпанию, по словам Соколова, составит до $300 млн.

В октябре совладелец «Внуково» Виталий Ванцев подтвердил «Ведомостям» свое участие в этом проекте. Помимо Ванцева в проект вошли бывшие топ-менеджеры авиакомпании «Якутия» Павел Удод и Павел Екжанов. Тогда стало известно, что авиакомпания будет выполнять региональные рейсы по югу России — из Ростова-на-Дону и Краснодара в другие регионы, а начать полеты планировалось летом 2017 года. Как сообщал Ванцев, первые три года перевозки будут убыточными, но после выхода на полную мощность в год «Азимут» будет перевозить 2–3 млн пассажиров и начнет приносить доход.

В марте 2017 года, согласно данным «Спарк-Интерфакс», авиакомпания была зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Совладельцами «Азимута» выступили компания «Инвесттехсервис» Ванцева (50%) и «АТ» Удода и Екжанова (50%). В конце марта пресс-служба Минтранса Ростовской области сообщила, что «Азимут» будет базироваться в новом ростовском аэропорту Платов, который планируется сдать к декабрю 2017 года. Тогда же перевозчик подписал твердый контракт с лизинговой компанией ГТЛК на поставку восьми SSJ-100. Впоследствии их число планируется довести до 32, говорил представитель «Азимута». ​

По словам представителя авиакомпании, на август в рамках контракта с ГТЛК получено три самолета, к следующему летнему сезону их число планируется довести до восьми. В рамках международного авиасалона «Макс-2017» «Азитмут» подписала контракт с производителем SSJ-100 «Гражданскими самолетами «Сухого» на поставку еще четырех машин до 2022 года, что увеличит ее парк до 12 лайнеров. ​

В начале августа представитель «Азимута» говорила РБК, что авиакомпания не будет работать в качестве лоукостера. «Авиакомпания планирует предложить удобный и выгодный по стоимости продукт для различных категорий путешественников, как для заинтересованных в минимальной стоимости, так и для путешественников, требовательных к комфортным условиям», — отмечала она. По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, работать в качестве лоукостера на этих самолетах компания не сможет, потому что у них слишком маленькая вместимость — до 120 кресел.

До запуска Платова новая авиакомпания будет летать из действующего аэропорта Ростова-на-Дону и из Краснодара. Как следует из сообщения перевозчика, на начальной стадии самолеты свяжут Ростов-на-Дону с Новосибирском, Москвой и Симферополем, а Краснодар — с Симферополем. На предстоящий осенне-зимний сезон запланированы полеты по 15 направлениям. До 2021 года маршрутная сеть «Азимута» расширится до 25 городов, включая Прагу, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив, ​сообщила в пятницу, 18 августа, пресс-служба администрации Аксайского района Ростовской области со ссылкой на слова исполнительного директора перевозчика Эдуарда Теплицкого. Согласно бизнес-плану перевозчика, выйти на безубыточность «Азимут» планирует через три года, говорится в сообщении компании.

В декабре 2016 года в интервью «Ведомостям» вице-премьер Аркадий Дворкович отмечал, что рынок авиаперевозок начал расти, в том числе за счет механизмов поддержки: и льгот, и субсидирования межрегиональных перевозок. «На рынке действуют успешные компании: например S7, которая конкурирует с «Аэрофлотом». Нам важно, чтобы были и другие компании, потому что они осуществляют региональные перевозки, конкуренция в этом секторе критически важна», — сказал тогда он. По итогам 2016 года пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 3,8%, до 88,5 млн человек, но уже по итогам первого полугодия 2017 года вырос на 21,5%, до 46,24 млн человек.

В июне в интервью РБК владелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко отметил, что региональные перелеты — одно из перспективных направлений. «Наверное, таким мейджорам, как «Аэрофлот» и S7, будет не до регионального сообщения, но это значит, что появится кто-то, кто возьмет это на себя», — сказал Троценко. По его прогнозам, в ближайшие 2–3 года возможно появление рентабельных региональных перевозчиков.

Гусаров из Avia.ru отмечает, что изначально «Азимут» выбрала свободную нишу: региональные маршруты по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам и в другие регионы России, минуя Москву. Здесь серьезной конкуренции с крупными перевозчиками не наблюдается. Другой вопрос, будет ли стабильный спрос на эти перевозки, оговаривается он. «Сейчас «Азимут» получила возможность отработать процессы при относительно низком пассажиропотоке, чтобы отработать технологии и исключить сбои при входе в высокий летний сезон будущего года», — добавляет эксперт.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Росавиация , авиакомпания , «Азимут»
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