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Имущество Владимира Кехмана распродали на торгах
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Имущество Владимира Кехмана распродали на торгах
Бизнес, 12:02
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Имущество Владимира Кехмана распродали на торгах
Имущество признанного банкротом основателя группы JFC и руководителя Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах. Его задолженность банкам составляет более 4 млрд руб.
Владимир Кехман (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Все имущество признанного банкротом бывшего главы группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах. Это следует из данных, опубликованных в Едином реестре сведений о банкротствах, заметил RNS.

13 июня Мария Рольская за 55 тыс. руб.​ приобрела у Кехмана право требования к группе «Джей Эф Си» номинальной стоимостью 86 млн руб. Договор заключил финансовый управляющий Кехмана Михаил Бологов. Так был продан последний включенный в конкурсную массу актив Кехмана.

В начале июня за 70 тыс. руб. были реализованы принадлежащие Кехману запонки и за 115 тыс. руб. продана икона с образом Святителя Николая Чудотворца. Еще раньше, в мае, за 12,4 тыс. руб. с молотка ушел потрет Кехмана за авторством Вероники Джиоевой. Кроме того, за 11 тыс. руб. финансовый управляющий Кехмана реализовал право требования к «Бонанза Интернэшнл» номинальной стоимостью 14,2 млн руб.

За все имущество Кехмана, выставленное на аукцион, Бологову удалось выручить 264 тыс. руб. (изначально оно выставлялось по цене более 750 тыс.), хотя только икона выставлялась за 425 тыс. руб.

Средства будут приписаны к денежным отчислениям Кехмана, которые удерживаются из его ежемесячной зарплаты после банкротства. На данный момент в так называемой конкурсной массе «около 8 млн руб.»​, цитирует RNS Бологова.

После продажи последнего актива в течение 30 дней средства должны быть перечислены Кехману, а затем ему предстоит распределить конкурсную массу между кредиторами, выплатить вознаграждение финансовому управляющему, закрыть счет, представить отчет о банкротстве и утвердить в петербургском арбитраже завершение процедуры, рассказал Бологов.​ Он ожидает, что на это потребуется «не больше двух-трех месяцев».

В сентябре 2015 года суд признал банкротом компанию Кехмана JFC — некогда крупнейшего импортера бананов. Компания была должна банкам 18 млрд руб. В декабре того же года банкротом признали самого Кехмана. Только Сбербанк оценил его задолженность в 4,5 млрд руб. В отношении Кехмана суд вводил процедуру реструктуризации долгов сроком на полгода.

В начале июня 2017 года Райффайзенбанк подал генеральному прокурору России Юрию Чайке жалобу на бездействие следственного департамента МВД России «по делу Кехмана». В жалобе утверждалось, что следователи не принимают мер для окончания расследования и направления в суд дела, одним из фигурантов которого является бывший глава JFC.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Владимир Кехман , Аукцион , Банкротство
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