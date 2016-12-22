Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть

Совладелец водочного московского завода «Кристалл» Валерий Яковлев создаст новую продуктовую сеть Your Park на базе ушедшей из России «Алми». Продуктовым ретейлом бизнесмен занялся после продажи принадлежавших ему спиртзаводов

Фото: Марина

Магазины под вывеской Your Park на месте ушедшей с российского рынка сети «Алми» будет открывать компания ВДК, бенефициаром которой является совладелец «Кристалла» Валерий Яковлев. Об этом РБК рассказал источник на розничном рынке.

На домене wdc.ru в интернете уже появилась информация о создании новой сети магазинов, там же приведены контакты ООО «ВДК», которая, по данным СПАРК, на 99,9% принадлежит «Парити капитал». Единственным владельцем данной компании является Валерий Яковлев. Получить подробную информацию о проекте по указанному на сайте телефону не удалось, однако автоответчик сообщает, что абонент звонит в ГК «Алми».

То, что российские магазины «Алми» проданы, РБК подтвердил владелец ГК «Алми» Александр Зарибко. По его словам, это произошло еще в 2016 году, сделка включала около 30 розничных точек, а покупателями стали «не самые известные на розничном рынке инвесторы». Согласно информации на сайте ГК «Алми», сейчас магазины под такой вывеской работают только в Белоруссии.

О том, что Яковлев стал владельцем российских «Алми», знает бренд-директор завода «Кристалл» Станислав Кауфман. «Структуры Яковлева купили сеть и планировали провести ее ребрендинг — сменить название, эмблему и т.д.», — рассказал он РБК. По мнению Кауфмана, это правильное решение — развивать сеть под прежним брендом было бесперспективно.

Продуктовый парк

Генеральный директор консалтинговой компании INFOLine Иван Федяков предполагает, что прежний собственник российской части сети «Алми» управлял ею недостаточно эффективно. В 2015 году сеть насчитывала 50 магазинов (большинство — в столичном регионе), но потом размер бизнеса стал сокращаться. Оценить стоимость сделки Федяков затруднился.

Собеседники РБК не знают подробностей и планов по развитию проекта. Связаться с самим Яковлевым не удалось. Однако описание будущего проекта содержится на сайте компании Estate Capital, которая занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Your Park будет развиваться в двух форматах: Express (магазины в центре города) и супермаркет у дома. Помимо продуктов «российских и мировых брендов» в магазинах будет продаваться продукция собственного производства, а также предусмотрены зоны кафе, говорится в описании проекта.​ Один магазин под вывеской Your Park расположен в Москве на улице Усачева. Его площадь составляет 164,7 кв. м. На помещение заключен долгосрочный договор аренды сроком на семь лет.

Уцелевшее ядро

​Валерий Яковлев является непубличной персоной и никогда не давал интервью СМИ. Однако он хорошо известен на водочном рынке: с середины 2000-х его компания «Директ-Холдинг» из Воронежа являлась крупнейшим посредником между производителями водки, нуждающимися в спирте, и крупными спиртзаводами. В 2008 году Яковлев начал скупать проблемные спиртовые активы: часть заводов в Тульской, Курской и Новосибирской областях проходила тогда процедуру банкротства, заводы в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии столкнулись с проблемой переоформления лицензий. В феврале 2016 года Яковлев продал все спиртзаводы холдингу «Росспиртпром».

Your Park не первый проект Яковлева в продуктовом ретейле. Как писали «Ведомости» в феврале 2017 года, принадлежащая бизнесмену компания ВДК по сублицензии нижегородской компании «Спар миддл Волга» открыла в Москве и области несколько магазинов Spar Express. Как считает Кауфман, имея франчайзинговый проект, Яковлеву будет легче развивать собственную сеть. «Франшиза всем хороша, но ее нельзя капитализировать. Яковлев — очень хороший бизнесмен с чутьем», — отмечает Кауфман.

Иван Федяков довольно сдержан в оценке перспектив нового проекта: небольшой сети будет очень сложно выдержать конкуренцию с крупными ретейлерами. «Однако, с учетом того что количество магазинов сети раньше было гораздо больше, можно предположить, что осталось сильное ядро. Возможно, это хорошие активы, сильные магазины», — рассуждает Федяков. Благодаря объявленной «перезагрузке» Your Park может стать более успешным, чем предыдущий проект, резюмирует собеседник РБК. ​