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Coca-Cola перестанет продавать виски Jack Daniel's в России
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Coca-Cola перестанет продавать виски Jack Daniel's в России
Бизнес, 19:53
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Coca-Cola перестанет продавать виски Jack Daniel's в России
Компания Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel`s, решила не продлевать контракт с Coca-Cola HBC, которая с 2010 года продает ее спиртные напитки в России. Причина, по данным «Коммерсанта» — недовольство динамикой продаж

Компания Brown-Forman — производитель виски Jack Daniel's, водки Finlandia, текилы Herradura — остановит продажи своих брендов в России через дистрибьютора Coca-Cola Company, компанию Coca-Cola HBC, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера крупного алкогольного холдинга. В Coca-Cola HBC подтвердили эту информацию и добавили, что компания продолжит быть дистрибьютором брендов до 28 февраля.

Представитель Coca-Cola HBC подтвердил РБК, что 28 февраля 2018 года партнерство «Браун-Форман Рус» и Coca-Cola HBC Россия на российском рынке завершается. До этого момента Coca-Cola HBC Россия останется национальным дистрибьютором брендов Brown Forman и будет продолжать представлять бренды Brown Forman в России на существующих условиях.

Coca-Cola HBС является дистрибьютором спиртных напитков Brown-Forman c 2010 года. Источник «Коммерсанта», близкий к Brown-Forman, рассказал, что решение прекратить сотрудничество обусловлено недовольством компании «организацией и динамикой продаж ее брендов в России». У Brown-Forman появилась команда в России, которая помогала Coca-Cola с дистрибуцией.

Собеседник издания рассказал, что новым дистрибьютором станет компания «АСТ интер», которую в 1992 году основал Тельман Исмаилов. Она уже выступает как технический импортер продукции Brown-Forman, рассказал источник. Информацию об «АСТ интер» также подтвердил другой собеседник издания на алкогольном рынке.

Компания Coca-Cola HBC отказалась ответить на вопрос газеты о том, ведет ли она переговоры с другими производителями алкоголя о дистрибуции. В «АСТ интер» от комментариев отказались.

По данным издания, после прекращения сотрудничества с Brown-Forman, у Coca-Cola останется один продукт в российском алкогольном портфеле — виски Red Hackle (бренд принадлежит компании, виски разливается в Шотландии).

По данным СПАРК, у ООО «Браун-Форман рус» есть три лицензии на закупку, хранение и поставки алкоголя, две из них выданы 12 мая 2017 года, одна — 1 февраля 2017 года, все они действуют до февраля 2021 года. «Браун-Форман рус» — дочерняя структура голландской Brown-Forman Netherlands, B.V.

Авторы: Андрей Гатинский, Наталья Новопашина.
Теги: Coca-Cola , Jack Daniel's , Brown-Forman , Finlandia
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