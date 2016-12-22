Mitsubishi станет совладельцем российского бизнеса Uniqlo

Владелец бренда Uniqlo, японская Fast Retailing будет развивать бизнес в России вместе с Mitsubishi — партнерство с крупным концерном, как считает Fast Retailing, позволит повысить узнаваемость марки и увеличить число магазинов

Один из магазинов Uniqlo в Москве (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство Mitsubishi Corp. о покупке 25% уставного капитала ООО «Юникло (Рус)», следует из материалов ведомства.

Сейчас единственным собственником «Юникло (Рус)», согласно данным ЕГРЮЛ, является японская Fast Retailing Co Ltd, владелец бренда. О том, что Mitsubishi Corp. и Fast Retailing будут вместе развивать бизнес Uniqlo в России, стороны объявили в сентябре. Создание совместного предприятия позволит «ускорить открытие магазинов и повысить узнаваемость бренда».

В сообщении Mitsubishi Corp. уточняла, что инвестиционный взнос составит 1,31 млрд руб., или ¥2,5 млрд.

В российском офисе Mitsubishi Corp. отказались от комментариев. Представитель Uniqlo в России пока не ответил на запрос.

В России первый магазин Uniqlo открылся в 2010 году в Москве, в декабре 2015-го сеть вышла на рынок Санкт-Петербурга. На конец августа 2017 года сеть Uniqlo насчитывала 20 магазинов в России, указано в сообщении Mitsubishi Corp.

Fast Retailing в своей отчетности показатели российского бизнеса не раскрывает, сообщая лишь, что в 2017 финансовом году (закончился 31 августа) выручка подразделения Uniqlo International, к которому относится и Россия, превысила ¥708 млрд (около $6,4 млрд), операционная прибыль — ¥73 млрд ($662 млн).

​Выручка ООО «Юникло (Рус)» по РСБУ в 2016 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», достигла 6,37 млрд руб., чистая прибыль — 539,97 млн руб.

На глобальном уровне Fast Retailing помимо Uniqlo развивает марки GU и Theory. В России эти бренды официально не представлены.