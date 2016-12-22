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Минпромторг предложил субсидировать сервисные автоцентры за рубежом
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Минпромторг предложил субсидировать сервисные автоцентры за рубежом
Бизнес, 18:34
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Минпромторг предложил субсидировать сервисные автоцентры за рубежом
Минпромторг подготовил программу поддержки российских автопроизводителей при создании сервисных центров за рубежом. Новая мера поможет увеличить экспорт машин и загрузить простаивающие мощности, считают эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг разработал предложения по поддержке экспорта российских автопроизводителей, в рамках которых предполагается финансирование затрат на создание системы послепродажного обслуживания за рубежом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Проект уже направлен в Минфин на согласование. В пресс-службе Минфина пока не ответили на запрос РБК. С идеей выдавать субсидии на покупку российских машин за рубежом глава Минпромтогра Денис Мантуров выступил в конце августа.

Ранее генеральный директор РЭЦа Петр Фрадков заявил на международном форуме «Автоэволюция», что российские автомобили готовы приобретать за рубежом, но у покупателей сразу возникает вопрос по их обслуживанию. По словам Фрадкова, ввести новую субсидию планируется уже в следующем году.

Субсидии на создание системы послепродажного обслуживания предусмотрены в рамках приоритетного проекта «Международная кооперация и экспорт в промышленности», утвержденного в конце 2016 года. Реализация предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Предлагаемый размер субсидий представитель министерства не раскрыл. «Меры по созданию системы послепродажного обслуживания положительно скажутся на динамике экспортных поставок, выстраивании положительного образа российской продукции на внешних рынках, а также на формировании условий поддержки своих гарантийных обязательств и создания вторичного рынка», — отметил он.

Необходимость развития экспорта автомобилей, по словам аналитика «ВТБ Капитал» Владимира Беспалова, вызвана спадом продаж на внутреннем рынке в 2014–2016 годах (за три года снизились на 74,7%). При этом ослабление рубля и наличие современных производств создали условия для наращивания экспорта за пределы традиционных рынков в СНГ, говорится в отчете компании Ernst & Young (есть в распоряжении РБК). Согласно отчету традиционные для российских автопроизводителей рынки СНГ повторяют динамику российского рынка: объем экспорта с 2013 по 2016 год упал на 57% (с $3 млрд до $1,3 млрд). В то же время рынки дальнего зарубежья выросли за четыре года в два раза, до $1,1 млрд.

Лишние мощности

Средняя загрузка мощностей по автомобильной отрасли по итогам 2016 года составила 33%, говорится в отчете E&Y. Наиболее загружены заводы Hyundai (90%), Toyota (60%), Volkswagen (46%) и Renault (45%). Меньше всего загрузка производств PSA (15%) и Volvo (18%). Из российских автопроизводителей самая высокая загрузка у КамАЗа (42%). За счет роста экспорта российские автопроизводители могут дозагрузить свои мощности, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли в СНГ компании EY Андрей Томышев. По его оценкам, с помощью экспорта можно увеличить загрузку заводов на 25% в долгосрочной перспективе.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2016 году экcпopт лeгкoвыx aвтoмoбилeй из Poccии yпaл нa 30,2%, cocтaвив 68 тыc. машин. Но по итогам января—июля 2017 года продажи увеличились на 29,9%, достигнув 49,1 тыс. машин. И российские автопроизводители продолжают наращивать продажи за рубежом. По итогам 2017 года АвтоВАЗ рассчитывает экспортировать не менее 23 тыс. автомобилей Lada, что на 33% больше, чем было в 2016 году, — 17,3 тыс. машин. «Мы приветствуем все меры поддержки экспорта со стороны государства», — сказал представитель компании.

Другой крупный автопроизводитель Sollers планирует в 2017 году увеличить экспорт вдвое, до 7 тыс. машин. За первое полугодие автоконцерн продал за рубежом 1,9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей УАЗ. В ближайшие три года объем поставок на экспорт должен вырасти до 20 тыс. автомобилей в год (30% продаж бренда), говорил ранее представитель компании. Но в пятницу, 15 сентября, он не стал комментировать инициативу Минпромторга по поддержке экспорта.

Поддержка сервисных центров послепродажного обслуживания за рубежом позволит российским производителям ускорить выход на новые рынки, так как наличие таких центров является одним из критериев для потребителей при принятии решения о покупке, говорит представитель группы ГАЗ. «Стоимость входного барьера на новые рынки очень велика и создание сервисных центров составляет существенную долю затрат», — добавляет она. В 2013 году ГАЗ экспортировал технику в 23 государства, в 2017 — в 50 стран, а в течение ближайших пяти лет планируется расширить географию до 90 стран, говорил в марте 2017 года глава автоконцерна Вадим Сорокин.

Предлагаемые Минпромторгом меры господдержки экспорта, в том числе за счет развития послепродажного обслуживания, будут способствовать увеличению экспортных поставок, соглашается Томышев. По его словам, эта мера в первую очередь направлена на российских автопроизводителей; иностранные компании, локализовавшие производство в России, уже имеют свою сеть послепродажного обслуживания за рубежом.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Минпромторг , автопром , экспорт автомобилей , РЭЦ
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