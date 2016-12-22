CEFC подтвердила участие российских банков в сделке с акциями «Роснефти»

Китайская корпорация CEFC привлечет средства на покупку 14,2% акций «Роснефти» в китайских и российских банках, рассказал РБК ее представитель. Среди российских кредиторов может быть ВТБ

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Китайская CEFC частично профинансирует покупку 14,2% акций «Роснефти» за счет кредитов китайских и российских банков, сказал РБК представитель компании. «Китайские и российские банки вовлечены в сделку», — сказал он, но название конкретных банков и возможный объем кредитов не раскрыл.

CEFC договорилась о покупке пакета «Роснефти» за $9,1 млрд у консорциума катарского суверенного фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore, об этом было объявлено неделю назад, 8 сентября. Сделка еще не закрыта, по словам источника РБК, близкого к одной из ее сторон, на ее завершение может уйти месяц.

В пятницу, 15 сентября, агентство Reuters сообщило, что CEFC частично профинансирует сделку на заемные средства. «CEFC будет использовать собственный денежный поток и займы от китайских и иностранных институтов для финансирования сделки с [акциями] «Роснефти», — говорится в поступившем в Reuters сообщении CEFC. Кредиты составят примерно 60–70% суммы сделки, указывало агентство. Один источник сказал Reuters, что среди кредиторов — российский банк ВТБ, два человека назвали также Банк развития Китая (China Development Bank, CDB). Топ-менеджер CEFC пояснил агентству, что компания ведет переговоры с CDB, открывшим для CEFC кредитную линию на 30 млрд юаней (примерно $4,6 млрд).

Возможно, ВТБ будет синдицировать кредит на покупку 14,2% «Роснефти», говорит российский банкир, работающий с нефтегазовыми компаниями.

Представитель CEFC отказался комментировать возможное участие ВТБ в этой сделке. Представитель ВТБ также отказался от комментариев. Альфа-банк в этой сделке не участвует, сказал его представитель. Представитель еще двух крупнейших российских банков — Сбербанка и Газпромбанка — пока не ответили на запросы РБК.

Glencore и QIA купили 19,5% акций «Роснефти» за €10,2 млрд в январе 2017 года. Тогда они также в основном использовали заемные средства: €5,2 млрд на сделку предоставил итальянский банк Intesa, частично покупателей мог кредитовать Газпромбанк, говорили источники РБК. Glencore и QIA решили продать большую часть своего пакета из-за роста стоимости обслуживания кредита, объяснял 8 сентября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. ​

«Волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро, и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В связи с этим консорциум QIA и Glencore решил найти дополнительного партнера, чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки», — говорил он.

ВТБ может второй раз поучаствовать в сделках с иностранными покупателями акций «Роснефти». В декабре 2016 года банк помог с промежуточным финансированием покупки 19,5% акций «Роснефти», предоставив на одну неделю в декабре €10,2 млрд структуре Glencore. Эта сумма была перечислена «Роснефтегазом» в федеральный бюджет 2016 года, но закрытия сделки с Glencore и QIA пришлось ждать до начала 2017 года, когда средства выдал Intesa.