В ЕС предложили отстранить «Газпром» от управления «Северным потоком»

В случае, если «Северный поток — 2» подпадает под действие Третьего энергопакета ЕС, «Газпром» может быть отстранен от управления трубопроводом. Такое положение содержится в проекте мандата Еврокомиссии, узнали «Ведомости»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Еврокомиссия планирует распространить на газопровод «Северный поток — 2» действие норм Третьего энергопакета ЕС. Этот документ запрещает совмещать на территории Европы производство и поставку газа с владением газопроводами. Однако юридических оснований для этого, как уточняли европейские чиновники, нет, поэтому Еврокомиссия собирается договориться с Россией о компромиссе. Для начала этих переговоров она подготовила специальный проект мандата. С документом ознакомилась газета «Ведомости».

Теперь, как уточняет издание, он должен быть утвержден советом ЕС. Согласно проекту мандата, одним из основных условий договора с Россией Еврокомиссия считает распространение на «Северный поток — 2» требований о разделении функций поставщика и транзитера газа. «Цель такого разделения состоит в том, чтобы избежать конфликта интересов и усилить конкуренцию», — уточняется в документе. «ЕС, — как добавили представители Еврокомиссии, — должен стремиться обеспечить полное структурное разделение между деятельностью по добыче и поставке газа, с одной стороны, и деятельностью по передаче — с другой».

Этот вариант, как отмечают «Ведомости», «фактически» означает, что операционное управление «Северным потоком — 2» должно быть передано независимой компании. При этом инфраструктура трубопровода, согласно предложению Еврокомиссии, останется в собственности 100%-ной «дочки» «Газпрома» Nord Stream 2 AG.

Это, как замечает газета, «наиболее жесткое предложение», содержащееся в проекте мандата. Есть в документе и два других, компромиссных, варианта решения ситуации, пишут «Ведомости». Согласно им, «может быть рассмотрено применение альтернативных моделей разделения, таких как создание независимого системного оператора или независимого оператора транспортной системы», отмечается в предложении Еврокомиссии. Это допускает, что и инфраструктура, и деятельность «Северного потока — 2» остаются за Nord Stream 2 AG, поясняет издание, подчеркивая однако, что контролировать работу этой компании все равно будет «независимый регулятор».

Комментировать эти предложения Еврокомисии представители «Газпрома» и Минэнерго «Ведомостям» не стали. В пресс-службе Nord Stream 2 AG отвечать на вопросы газеты «по существу» также отказались. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев РБК.

Ранее, 3 июля, «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с проектом этого мандата, сообщили, что в предлагаемом Еврокомиссией документе содержится положение о том, что в случае, если «Северный поток — 2» подпадет под действие Третьего энергопакета ЕС, ​к трубопроводу должен быть обеспечен приемлемый доступ третьих сторон, кроме «Газпрома». В этом качестве, как уточнял собеседник газеты, могут выступить другие российские производители газа. «Это может быть прямой доступ к трубопроводу независимых поставщиков. Или их возможность продавать газ европейским потребителям на территории России», — объяснил представитель Минэнерго одной из стран ЕС. Кто именно будет обеспечивать транспортировку газа, по его словам, «значения не имеет».

Дата голосования по этому проекту мандата в Совете ЕС, как пояснил «Ведомостям» участвующий в обсуждении документа источник, еще не назначена. Не все страны — члены ЕС определились со своей позицией по этому вопросу, добавил он, уточнив, что ранее предполагалось, что обсуждение проекта Еврокомиссии начнется летом, однако из-за периода отпусков работа сдвинулась на осень.

О том, что газопровод «Северный поток — 2», в том числе и его морская часть, подпадает под требования законодательства Европейского союза и должен соответствовать нормам Третьего энергопакета ЕС прежде говорилось в заключении генерального директората по энергетике Еврокомиссии, опубликованном В феврале 2017 года.

При этом официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, в свою очередь, заявлял РБК, что «Северный поток — 2» не подпадет под действие этой нормы, потому что будет проходить по дну моря, а наземной части у него не будет. Прежде об этом также говорил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.