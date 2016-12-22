Google задумался об инвестициях $1 млрд в главного конкурента Uber

Материнская компания Google Alphabet обсуждает возможные инвестиции в основного конкурента сервиса такси Uber — Lyft. По информации источников Reuters, компания может вложить в Lyft около $1 млрд

Фото: Josh Edelson / AP

Alphabet Inc., владеющая Google, ведет переговоры с главным конкурентом Uber — сервисом такси Lyft Inc. — о крупных инвестициях в компанию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

Общий объем инвестиций, о котором говорит Alphabet, может составить порядка $1 млрд, об этом написал Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Представители Alphabet и Lyft от комментариев отказались.

C 2013 года Alphabet является акционером Uber, которым владеет через свой венчурный фонд GV, однако у компаний сложились непростые отношения. Они стали еще сложнее после того, как Waymo, принадлежащая Alphabet, подала в суд на Uber, обвинив компанию в краже коммерческой тайны.

Как отмечает источник агентства, инвестиции Alphabet могут существенно усилить позиции Lyft на рынке и п​отеснить ее главного конкурента — Uber Technologies Inc. Однако, как заявил источник Reuters, близкий к компании, до начала IPO Lyft не планировала привлекать дополнительного финансирования.

Обсуждение инвестирования Alphabet в Lyft происходит на фоне очередного скандала, связанного с Uber. В начале сентября ФБР заподозрило компанию в нарушении закона о конкуренции. После ухода из компании главы глобального отдела по правовому соответствию Джозефа Шпиглера американские спецслужбы стали проверять информацию о том, что Uber якобы использует шпионские программы, для того чтобы отслеживать действия водителей Lyft. По версии ФБР, приложение Hell находило водителей, которые работают и на Uber, и на Lyft, и предлагало им деньги за сотрудничество только с Uber.

В феврале приложение Lyft обошло Uber по скачиванию в App Store. Тогда участники рынка связали случившееся со вспышкой негативного отношения пользователей к американской компании из-за ее связи с администрацией президента США Дональда Трампа. Тогда на этом фоне в интернете была запущена кампания #deleteUber. Это произошло сразу после того, как исполнительный директор Uber Трэвис Каланик вошел в состав консультативного совета Трампа по бизнесу.

На этом фоне Lyft, напротив, пообещала пожертвовать $1 млн Американскому союзу гражданских свобод. В компании заявили, что «не согласны с этими мерами» и не будут «молчать по вопросам, угрожающим ценностям нашего общества».

